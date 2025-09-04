Goles de Messi y Lautaro: la Selección Argentina le gana a Venezuela

Lionel Messi se despide de la Albiceleste en Eliminatorias, ya que no volverá a jugar por los puntos en el país.

La Selección Argentina se enfrenta esta noche a Venezuela en el Estadio Monumental por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Aunque el equipo nacional ya tiene asegurada la clasificación y el primer puesto, el partido tiene una enorme carga emotiva: será la última vez que Lionel Messi juegue un partido oficial por los puntos en condición de local. Se espera un estadio colmado para ovacionar al capitán en una noche que promete ser histórica y que servirá como una despedida para los hinchas argentinos.

Lionel Messi fue protagonista desde el inicio. Ya en su ingreso al campo de juego, la emoción se hizo presente. Recorrió el túnel con una sonrisa, pero al pisar el césped y recibir una ovación ensordecedora, los ojos se le llenaron de lágrimas . Se tocó el pecho, intentó calmarse y permaneció conmovido durante varios minutos, hasta que logró enfocarse en la entrada en calor.

En el himno, Messi estuvo acompañado por sus tres hijos y apenas pudo cantar. Se contuvo a medias, completamente embargado por la emoción. Mientras tanto, Antonela observaba la escena desde la platea, visiblemente tocada por el momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963747974804021427&partner=&hide_thread=false ¡EL HIMNO NACINAL ARGENTINO! pic.twitter.com/TKVvrny2Yp — TyC Sports (@TyCSports) September 4, 2025

La Albiceleste mantuvo el dominio del balón durante el inicio del partido, mientras que Venezuela esperó para salir de contra. La primera situación clara llegó en los pies de Franco Mastantuono, donde terminó rematando Julián Álvarez y el arquero voló para sacarla.

A los 39 minutos del primer tiempo, la Araña tuvo un gesto único con Messi: quedó solo para rematar frente al arquero y asistió a la Pulga para que convierta el 1 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1963758561265058220&partner=&hide_thread=false ¡GOOOL DE ARGENTINA! Una caricia de Paredes, el pase de Julián y una definición de Messi para cerrar el estadio



39' PT | ARGENTINA 1 - 0 VENEZUELA



#ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/lndX1BThvR — telefe (@telefe) September 5, 2025

A los 75', Messi metió un pase filtrado para Nicolás González, que centró para el recién ingresado Lautaro Martínez para poner el 2 a 0 en la primera pelota que tocó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1963772662410367393&partner=&hide_thread=false ¡GOOOL DE ARGENTINA! Lautaro aparece en la primera y el Toro no perdona



21' ST | ARGENTINA 2 - 0 VENEZUELA



#ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/EcJFtmETH2 — telefe (@telefe) September 5, 2025

Finalmente, para coronar una noche única y emocionante, Messi completó su doblete a los 79 minutos luego de un pase al medio de Thiago Almada.

Horario, TV del partido y formaciones

Día: Jueves 4 de septiembre de 2025.

Hora: 20:30 (hora de Argentina).

Estadio: Monumental, Buenos Aires.

TV: El partido será transmitido en vivo por TyC Sports y la TV Pública.

Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada; Lionel Messi, Julián Álvarez y Franco Mastantuono. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Cristian Cásseres; Jefferson Savarino; Yeferson Soteldo, Eduard Bello y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista

La despedida de Messi en casa

El encuentro de esta noche tiene un significado especial que trasciende lo deportivo. Se trata del "último partido de Lionel Messi como local por los puntos", lo que lo convierte en la despedida oficial del astro ante su público en el marco de una competencia de clasificación mundialista. Se espera que tanto antes como después del partido haya un homenaje de los hinchas para el capitán.

Cómo llega la Selección

Desde el punto de vista competitivo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni llega sin presiones. La Selección Argentina ya está clasificada al Mundial 2026 y, además, aseguró matemáticamente el primer lugar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que el resultado de esta noche no alterará su destino.