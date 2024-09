Grave acusación de Andrés Fassi: "Chiqui Tapia, no juegues más con Talleres"

El presidente de la T dijo que el partido no se tendría que haber jugado en esta fecha porque su equipo tenía siete convocados a distintas selecciones en la fecha FIFA y que desde AFA no le dieron importancia a su pedido. Fassi insistió en que desde hace años hay una campaña contra su club porque él viene planteando diferencias en la gestión del fútbol argentino.

"Esta situación empieza mucho antes. Le pedimos a Tapia no jugar en fecha FIFA porque se nos iban siete jugadores. Habíamos pedido jugar el 18 de septiembre", señaló Fassi.

"Hace año y medio que le pido a Tapia la posibilidad de reunirme. No solo no me recibió, si no que ha perjudicado a Talleres en distintas ocasiones. Chiqui: no juguemos. No juegues con Talleres: una institución que merece todo el respeto", agregó.

En ese contexto, el dirigente describió lo vivido durante y después del partido del sábado, cuando fue al vestuario del árbitro a reclamarle por su desempeño. Merlos lo acusó de agredirlo con un guardaespaldas armado, mientras que Fassi se defendió diciendo que el árbitro le pegó un golpe de puño a él y una patada al vice de Talleres.

De Merlos a las críticas al fútbol argentino

Fassi enmarcó el arbitraje de Merlos en una campaña contra Talleres por las diferencias que ha planteado para con la gestión de AFA. El directivo cordobés habló de diversos temas relacionados al día a día del fútbol argentino como la gestión de los recursos de televisación, el formato de juego, los arbitrajes tendenciosos y hasta la seguridad en los estadios.

“Vos me habías prometido en tu oficina que me quede tranquilo, que de 26 equipos íbamos a ir a 24 y a 22… ¡Y después de 26 nos fuimos a 28! Ahora quieren quitar los descensos, quieren abolir todo lo que firmamos hace dos años y borrar con el codo lo que firmamos hace dos años", dijo Fassi mirando a la cámara y hablándole a Tapia.

Fue un discurso político en contra de la conducción de AFA en el que una de las frases más contundentes fue: "No fuimos campeones del mundo en Qatar, ni bicampeones de América por tu gestión del futbol argentino. Se lo debemos a los clubes que siguen sacando jugadores y se potencian en Europa".

Así como fue muy duro en cuestiones concretas, Andrés Fassi se "ofreció" a trabajar para la gestión actual y aclaró: "yo no quiero ser presidente de AFA".

Al mismo tiempo, de manera contundente agregó "hace seis años que no podemos repetir un torneo y generar dinero para dárselo a los clubes. Tenemos una AFA enriquecida y unos clubes empobrecidos".