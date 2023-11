Graves denuncias de hinchas de Boca contra La 12 por la final de la Libertadores: “Nos estafaron”

A pesar de que pasaron ya varios días de la derrota de Boca en la final de la Copa Libertadores, los hinchas del Xeneize siguen sufriendo por el partido frente a Fluminense, y no solo por la derrota en si, sino por todo lo que sufrieron antes y después del encuentro.

Es que muchos hinchas se encontraron atrapados en la represión que se desató tras incidentes en las puertas del estadio. Sin embargo, el sufrimiento no terminó ahí, ya que muchos no pudieron ingresar por no contar con las entradas en formato QR. La empresa de viajes Kilómetro 1, señalada como responsable, ahora enfrenta denuncias penales por estafa y amenazas.