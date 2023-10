Guardiola habló de la comparación que hizo Messi entre el Barcelona y la Selección

Tras la victoria por 2-0 frente a Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, Leo aseguró que la Scaloneta todavía no está a la par del Barcelona que fue campeón de todo de la mano de Pep Guardiola . De todos modos, el astro rosarino advirtió que el seleccionado aún no encontró su techo y que tiene mucho para crecer. Ahora, el entrenador catalán se metió de lleno en la discusión.

Guardiola 1.jpg Pep y Messi compartieron cuatro temporadas juntos en el Barcelona.

En la previa del clásico entre el Manchester City y el Manchester United, que se disputará el domingo desde las 11.30 en Old Trafford, el DT español afirmó que el delantero del Inter de Miami es palabra autorizada: "Con la intuición y la calidad que tiene Messi de analizar lo que pasa en el campo, ¿por qué no creerle? No puedo hablar de la Argentina porque vi algunos partidos en televisión, pero no estoy allí. Es un gran cumplido si estás cerca del equipo campeón del mundo".