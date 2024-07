Guerra en Racing: Maravilla Martínez pidió un aumento de sueldo y hay un escándalo

Maravilla Martinez 1.jpg Maravilla Martínez

Qué dice la dirigencia de Racing ante el pedido de Maravilla Martínez

La dirigencia de Racing, por su parte, ha dejado claro que no está dispuesta a renegociar el contrato de Martínez en este momento. Consideran que es demasiado pronto para hacer un ajuste salarial, dado que el delantero firmó su contrato hace apenas seis meses. Sin embargo, no descartan llegar a un entendimiento en las próximas horas, ya que prolongar este conflicto no beneficia a ninguna de las partes.