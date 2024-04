Gustavo López estalló contra Duca y Flavio Azzaro y los amenazó: "Te voy a sacar todo"

El enfrentamiento llegó a su punto álgido cuando Gustavo López decidió tomar la palabra en su programa radial, "Un Buen Momento", para responder a las acusaciones. Con un tono enérgico, el periodista lanzó un contundente mensaje

Las fuertes frases de Gustavo López contra Duca y Azzaro

“Yo lo hago por única vez porque yo habitualmente no respondo, no respondo, no quiero meterme en quilombo, ¿viste?, se lloro. Ahora, el que llegue a decir, el que llegue a decir, el que llegue a instalar que a mí me paga alguien, quiero decirle a esa persona que le voy a sacar toda la plata que tiene, porque con esto no se jode", arrancó Gustavo López.

Arremetió contra los youtubers: "los voy a hacer mierda, hijos de p…"

"El primero que diga que yo cobré un peso de un dirigente de fútbol o de un árbitro, de la AFA, de lo que sea, me voy a hacer cargo, de verdad, eh, en el tiempo libre de hacerte mierda. Si estás escuchando, quiero decirte que el día que vos instales, pongas una duda en este tipo transparente y cristalino que se gana la guita laburando todos los días, laburó toda la vida, a los 16 años perdí a mi papá, me fui a la panadería a laburar a las 4 de la mañana y gané guita laburando, prendiendo el horno, haciendo reparto hasta altas horas, a la madrugada, feriados, nunca un fin de semana, nunca Semana Santa”.

La amenaza de Gustavo López y la respuesta de Azzaro

“El día que vos instales de que yo cobré un peso de un dirigente, te voy a hacer mierda, eh, mierda", siguió el periodista. "Y toda la plata que ganaste, me la vas a tener que dar a mí, y la voy a repartir acá en la puerta de la radio. La voy a repartir en la puerta de la radio, hasta el último peso, te voy a sacar todo, hijo de puta", cerró el conductor sin mencionar a nadie. Sin embargo, en las redes aseguran que el mensaje iba dirigido a Andrés Ducatenzeiler y Flavio Azzaro.

Si bien el mensaje no mencionó directamente a nadie, en las redes sociales se especuló que estaba dirigido hacia Azzaro y Ducatenzeiler. Azzaro no se quedó callado y desde sus redes respondió: "Me dicen algunos colegas, porque a la mañana a La Red hoy en día solo la escuchan periodistas, que Gustavo López habló otra vez de mí. Obviamente sin nombrarme, porque siempre fue un cagón. Gustavito, nombrame que yo no hago juicios y la dirección de la radio me la sé de memoria".