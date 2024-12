Gustavo Quinteros rompió el silencio tras su polémica salida de Vélez

Cuando nadie se lo esperaba Gustavo Quinteros, flamante campeón como DT en Vélez, decidió no renovar contrato.

El final de un ciclo exitoso llegó para Gustavo Quinteros en Vélez Sarsfield . Tras consagrarse campeón de la Liga Profesional y disputar tres finales en 2024, el técnico santafesino decidió no renovar su contrato con el Fortín. La noticia se confirmó oficialmente el 25 de diciembre, cuando el club de Liniers publicó un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales: “¡Hasta siempre, Gustavo! El entrenador del campeón del fútbol argentino decidió no renovar su vínculo con el club. ¡Éxitos!”.

Minutos después, el propio Quinteros publicó un video en el que explicó las razones detrás de su partida. Con un tono reflexivo y cargado de emoción, el técnico expresó: “Quiero informarles con mucha tristeza, con mucha angustia, que no voy a continuar la próxima temporada. Se dijeron muchas cosas que no son ciertas. El club tiene necesidades y yo, como entrenador, también tengo objetivos profesionales por cumplir. Después de varios días de reuniones, no pudimos llegar a un acuerdo”.