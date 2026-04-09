Habló el representante de Enzo Fernández y definió el futuro del jugador del Chelsea

Después de una semana marcada por el conflicto entre Enzo Fernández y el Chelsea , los protagonistas de esta historia calmaron las aguas de una polémica surgida tras unas declaraciones del futbolista argentino que generaron repercusión en Inglaterra y que le valieron una suspensión de dos partidos por parte del entrenador Liam Rosenior.

El episodio tuvo su desenlace cuando Javier Pastore , agente del mediocampista, confirmó a los medios que “ya hicimos las paces entre Chelsea y el jugador”, al tiempo que detalló que no existen conflictos vigentes ni intenciones inmediatas de traspaso.

La situación se desencadenó durante la última fecha FIFA. En una entrevista, Enzo mencionó la posibilidad de vivir en Madrid, lo que fue interpretado como un guiño al Real Madrid y una señal de descontento con su club actual. Esta declaración provocó la reacción de la directiva del Chelsea y el director técnico, que resolvieron imponerle una sanción de dos partidos, considerando que se había faltado el respeto a la institución.

enzo fernandez Enzo Fernández fue figura en una jornada emotiva por el aniversario de la muerte de Maradona.

En respuesta a la sanción, en primera instancia, Javier Pastore calificó la medida como “injusta” y deslizó que una salida del futbolista argentino podría ser considerada tras el Mundial de 2026. No obstante, días después, el propio representante bajó el tono del conflicto y explicó que el diálogo con la dirigencia del club inglés permitió destrabar la situación.

Las declaraciones de Javier Pastore

“Ya hemos hablado de esto en los últimos días. Son declaraciones que hizo sin ninguna intención de causar problemas en el Chelsea. Es el capitán, uno de los líderes del equipo, y ha mostrado su mejor nivel en el campo esta temporada. Simplemente hablaba de una ciudad. Luego, en poco tiempo, concedió muchas entrevistas en las que habló de su futuro. Los medios de comunicación malinterpretaron las cosas y empezaron a decir que se iba a marchar del Chelsea. No hay absolutamente nada de cierto en ello”, aclaró Javier Pastore en un evento realizado en París.

De acuerdo con lo relatado por el ex jugador del Paris Saint-Germain, Huracán, entre otros, la comunicación entre el entorno de Enzo Fernández y la directiva del Chelsea resultó clave para cerrar el episodio. “Estamos de acuerdo con el Chelsea. Hicimos las paces ayer y anteayer entre el Chelsea y el jugador. Nunca hubo ningún problema. Aclaramos las cosas”, afirmó el representante. La resolución se produjo tras una serie de reuniones en las que ambas partes buscaron desactivar la controversia y enfocarse en los objetivos deportivos del equipo.

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Enzo, por su parte, ofreció disculpas a todos los estamentos del club. El propio Pastore admitió que el futbolista cometió un error al expresar públicamente su preferencia por una ciudad distinta, pese a que no existió mala intención. “Lo que pasó, pasó. Le explicamos al jugador que, aunque no había hecho nada malo, no debería haber dicho eso. Solo tiene 25 años. Todavía es joven, todavía tiene cosas que aprender. Le explicamos al club que lo dijo sin mala intención, que cometió un error. Como es natural, se disculpó con el club, sus compañeros, el entrenador, el director deportivo, con todos. Todos estamos de acuerdo. Simplemente teníamos que aclarar el malentendido”, detalló el agente.

La posición actual de Chelsea es priorizar la unidad interna de cara al final de la temporada, donde el conjunto londinense ocupa el sexto lugar de la Premier League y aspira a obtener una plaza en la próxima edición de la Champions League. Pastore recalcó la importancia de que el mediocampista argentino se mantenga enfocado en el rendimiento deportivo: “El Chelsea está luchando por su puesto en la Champions League a través de la Premier League, lo cual es muy importante para el club. Enzo necesita jugar porque tiene un Mundial por delante. El Chelsea lo necesita porque es un jugador clave para su equipo. A Enzo todavía le quedan seis años de contrato y necesitamos trabajar juntos, que es lo que estamos haciendo”, argumentó el Flaco.