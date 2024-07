Hasta cuándo no podrá volver a jugar Messi y cuántos partidos se perdería

Lionel Messi vivió una final de Copa América muy particular, no solo por la oportunidad de ganar otro título con la Selección Argentina, sino también por una dolorosa lesión que lo obligó a retirarse del campo a los 20 minutos del segundo tiempo. Al salir entre lágrimas, Messi sabía que algo no estaba bien. Horas después, el Inter Miami confirmó la gravedad de la lesión: un problema en el ligamento del tobillo derecho que lo dejará fuera de las canchas por un tiempo considerable.