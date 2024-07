Inter Miami confirmó que Lionel Messi tiene una grave lesión

Este martes, Inter Miami emitió un comunicado oficial en el que se confirmó que la lesión es grave y ligamentaria, aunque no está relacionado con la rodilla sino con su tobillo derecho.

La preocupación está directamente relacionada con el hecho de que la institución estadounidense no informó qué tiempos le llevará la recuperación y el argentino deberá ser evaluado periódicamente para saber cómo está.

“Tras una evaluación médica, se ha determinado que Leo Messi ha sufrido una lesión en los ligamentos del tobillo de su pierna derecha. La disponibilidad del capitán vendrá marcada por revisiones periódicas y por el desarrollo de su recuperación”, dice el comunicado.

Según trascendió, esa evaluación apunta a determinar si el "10" necesita una intervención quirúrgica o no. En el caso de que no pase por el quirófano y todo evolucione favorablemente, hay chances de que Lionel vuelva a jugar en un mes y medio. Si es operado, Messi podría estar más de tres meses afuera de las canchas.

Los tiempos estipulados para este tipo de lesiones no son tan prolongados como en los problemas graves de rodilla, pero el tobillo no deja de ser una zona sensible y además el jugador rosarino tiene 37 años, con lo cual siente el desgaste mucho más que en otros momentos de su carrera, más allá de haber mostrado siempre una condición física única, que lo transformó en el mejor futbolista y el más ganador de la historia.

Cabe recordar que la MLS de Estados Unidos se siguió jugando durante la Copa América y el equipo del Tata Martino está segundo con 47 puntos detrás del líder Cincinnati que lleva 48, luego de disputadas 25 fechas de las 38 que tiene la liga norteamericana.

Leo se quedó en Miami, la misma ciudad en la que se disputó la final del certamen, y tenía planificado pasar algunos días con su familia después de estar concentrado varias semanas junto a la selección. Esta lesión cambia los planes porque lo obligará a estar asistido por los médicos de Inter.

Messi anotó un gol en la Copa América, en semifinales frente a Canadá en semifinales. No jugó contra Perú en el cierre de la fase de grupos, ya que había tenido molestias en el duelo de la segunda fecha contra Chile, cuando padeció un problema en el aductor derecho.