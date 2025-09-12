¿Hay acuerdo? Venezuela iría en búsqueda de otro argentino tras echar al Bocha Batista

Luego de no clasificar a la Copa del Mundo 2026, la vinotinto echó a Batista y busca a un entrenador con trayectoria surgido en Lanús.

Venezuela no le perdonó la no clasificación a la Copa del Mundo 2026 al entrenador Fernando Batista y lo echó a pesar de que quedó en la puerta de conseguirlo, situación a la que la vinotinto no está acostumbrada ya que nunca en su historia consiguió clasificar al certamen ecuménico. Haber estado cerca de hacer historia no fue motivo para el agradecimiento de los venezolanos

La Federación Venezolana de Fútbol lo despidió luego de "no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo" para el ciclo y ahora busca sellar la contratación de un nuevo entrenador para dar vuelta la página y comenzar una nueva etapa en miras a los próximos certámenes.

Sin embargo, más allá de no quedar convencidos con el período de Batista , pareciera que el acento argentino para ser entrenador les gustó. Según trascendió la Federación podría ir en búsqueda de otro argentino: Luis Zubeldía , el entrenador que dejó su cargo en el San Pablo de Brasil. Previamente el entrenador tuvo paso por Lanús en dos oportunidades, Racing, Barcelona de Guayaquil, Santos Laguna, Independiente de Medellín, Cerro Porteño y Liga de Quito.

Más allá de que trascendió la información del supuesto interés, aún no se habrían hecho acercamientos formales para el entrenador que espera por una nueva oportunidad laboral.

La insólita conferencia de prensa de Batista que desató enojo en los venezolanos y motivó su salida

Abatido, conmovido por lo sucedido y con la ilusión rota en sus manos, el entrenador se sentó en conferencia de prensa luego de la abultada derrota por 6-3 ante Colombia en condición de local y a sabiendas de que Bolivia logró superar 1-0 a Brasil en la altura, una combinación de resultados que lo dejaron afuera del certamen ecuménico del próximo año. Tanto es así que ante la prensa que esperó en la sala de conferencia para realizarle preguntas, el entrenador solo atinó a lanzar unas palabras que expresaron su dolor.

"Simplemente, decirles que es un momento muy duro, muy difícil. Lo intentamos, estábamos detrás de un sueño. No pudo ser. La verdad que en este momento es difícil el análisis. En los días venideros tomaremos un análisis, más tranquilos", comenzó diciendo el Bocha Batista ante los medios presentes que muchos transmitían su voz en vivo.

Luego profundizó con sus sensaciones: "Quiero pedirle disculpas al pueblo venezolano, teníamos un sueño junto a estos jugadores de clasificar al Repechaje. Reitero: momento muy difícil, muy duro en lo personal y lo futbolístico. Agradezco a este grupo de jugadores que lo intentaron hasta la última fecha", dijo y agregó con una decisión sorpresiva: "Estoy acá por respeto a ustedes, que siempre han tratado bien y hemos tenido buena relación. Solamente quería decirles eso. Pedirles disculpas. Hoy no estoy para hacer un intercambio de preguntas. Lo intentamos, no lo pudimos lograr. Buenas noches a todos".

Luego de su breve discurso que abarcó aproximadamente 100 segundos, Batista se paró y decidió irse del lugar sin responder cuestionamientos. Esta actitud generó cuestionamientos por parte de la prensa que deseaba tener un análisis concreto de lo sucedido.