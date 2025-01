Henry Sáez, el histórico goleador decidió colgar los botines

HENRY SAEZ HISTORICO GOLEADOR

“Voy a estar siempre agradecido a dios por haberme dado la posibilidad de cumplir mi sueño de haber sido jugador de fútbol profesional, un sueño que arranco desde muy chico y que fui alimentando con el correr del tiempo, con momentos de mucha felicidad y otros no tanto. Pero que poco a poco fueron forjando mi camino”, continuó la publicación del goleador.

A sus 37 años, cuando Henry mira hacia atrás, no solo ve los colores de Maronese y Cipolletti. También lo marcaron los de La Amistad, Güemes, Desamparados, Estudiantes de Río Cuarto, Huracán de San Rafael, Juventud Antoniana, Gimnasia y Tiro de Salta, Deportivo Municipal en Ecuador y tantos otros. “Gracias a todos los clubes que me abrieron sus puertas, cuerpos técnicos, compañeros y todas esas personas que el fútbol me dio la posibilidad de conocer y me ayudaron a crecer como jugador y persona”, agregó en su posteo.

La decisión, el Goldo, la venía pensando desde aquella final Patagónica entre La Amistad y Jorge Newbery, donde el Celeste estuvo muy cerca del ascenso. Hoy, pensando en su familia colgar los botines es la decisión más sana después de tanto entrenamiento y viajes con algún club. “Gracias a esas personas incondicionales que estuvieron a mi lado en todo momento, sobre todo en los más difíciles, mi familia, mis amigos y en especial mi señora y mi hija, que fueron una parte importantísima en mi carrera. Fueron años hermosos donde la felicidad de estar dentro de una cancha no se puede explicar con palabras”, siguió.

A más de uno la emoción lo atrapó, sobre todo aquel que pudo ver y disfrutar de su juego y los goles. “Lamentablemente, el tiempo pasa, uno crece y las prioridades cambian. Pero siempre voy a recordar con una sonrisa de felicidad el haber podido vivir del deporte más lindo del mundo. ¡Gracias dios, gracias familia y gracias futbol! Fui muy feliz...” cerró.