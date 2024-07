Hernán Feler, el relator que "mufó" a Colombia: "Nunca imaginé que iba a pasar esto"

"Nunca imaginé que iba a pasar esto. Porque nunca fue la intención que pase esto. Durante toda la semana previa, desde que supimos que Colombia era el finalista, en los diferentes programas estuvimos analizando el juego que tenía, físicamente era un equipo fuerte, rápido. Reconocíamos y sabíamos que Colombia tenía un arma muy importante que era la pelota detenida y tenía cinco goles. Cuando empezó el partido, en el primer tiro de esquina, lo pensé dentro mío. Yo no lo hablé con Gastón (Edul), no lo hablé con Ariel (Senosiaín, comentarista), no lo hablé con nadie, era algo mío. Como ellos tenían la pelota detenida fuerte, dije: 'bueno Gastón, como un dato para tener, para que la gente sepa'. Y como esa primera pelota detenida no pasó nada, ahí mismo dije, 'en la próxima lo vuelvo a decir'. Y en la segunda lo volví a decir, y en la tercera lo volví a decir, y ya Gastón en la segunda y en la tercera se avivó. Captó la onda de que iba por ahí en cada tiro de esquina", contó Feler en diálogo con el programa Mañana de Noticias, de CNN Radio Roca .

Junto con Ariel Senosaín conformaron la dupla que narró los cotejos de la Albiceleste en Estados Unidos, donde el conjunto nacional se consagró bicampeón del certamen. El relator detalló que tuvo que pegarle un codazo a su compañero para que no lo interrumpiera en el último córner: "Cuando ya Argentina ganaba 1-0, hay un tiro de esquina más para Colombia, que lo patea Juanfer (Quintero), y Ariel estaba haciendo el comentario, no me estaba mirando porque miraba hacia la cancha, donde iba a ser el tiro de esquina. Le pegué una piña en el brazo para que deje de hablar, porque si no, no podía meter la mufa. Y me miró como preguntando, '¿qué te pasa, loco?' Y lo miré como respondiendo, 'ya sabes qué pasa'. Entonces se calló y ahí metí rápido lo que venía diciendo".

Embed Cuantos goles tiene Colombia de pelota parada, @gastonedul? pic.twitter.com/sxU7mObgjI — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) July 15, 2024

La opinión de Feler sobre la selección argentina

"Es un equipo que nos ha acostumbrado a ganar y nos tiene con la vara muy alta. De hecho, ya en este último tiempo analizamos si Argentina ya juega tan bien como jugaba antes, y la verdad que, como decimos siempre, ganar después de ganar es muy difícil, y ganar después de ganar mucho es mucho más difícil. Y esta selección de Scaloni en los últimos tres años llegó a cuatro finales y ganó las cuatro. Probablemente este torneo haya sido el de menor nivel que ha mostrado, pero bueno, también es lógico. No se puede mantener durante tantos años un nivel superlativo como mostró en la final con Francia. La sensación que uno tiene cuando mira esta selección es que el día que pierda va a ser porque alguien lo supere, no va a ser porque se cansó de ganar o no tiene hambre o están relajados, porque el mensaje del entrenador y del cuerpo técnico siempre fue, 'acá juega el que está mejor' y lo han demostrado. Cuando parecía que jugaba Lautaro, jugó Julián, y cuando parecía que jugaba Julián, entró Lautaro y cuando tuvo que salir Otamendi, salió Otamendi. En la cancha, con rivales qe son muy inferiores, o que son visiblemente inferiores, Argentina gana porque tiene jerarquía. Y cuando juega con rival más difícil, la vara sube. Salvo el partido con Ecuador, que yo creo que Argentina mereció perder, que sufrimos mucho, hasta que aparecieron las manos mágicas del Dibu Martínez. Después a Colombia, salvo los primeros, 25 minutos, después Argentina fue el que lo quiso ganar siempre antes de llegar a los penales".

Cómo es relatar a la selección

Después del Mundial de Qatar, Feler tomó el lugar que tenía Rodolfo De Paoli como el relator de TyC Sports en partidos de la selección nacional. Su antecesor fue icónico en los últimos años y estuvo en los tres títulos anteriores de la Scaloneta, por lo cual ya estaba muy arraigado. En ese sentido, Hernán dijo que "relatar a la selección argentina es algo que soñé toda mi vida, siempre. Cuando empecé con esto, mi sueño era relatar a la selección en el canal que esté, y uno de los motivos por el cual TyC Sports me fue a buscar era pensando en ese futuro, y yo acepté ese desafío. En el camino dejás cosas y resignas cosas, y lo acepté porque siempre fui un tipo de los que quiere más (...) Siempre estuve convencido que en algún momento iba a llegar esta oportunidad".

Feler sabe cuáles son las reglas de juego, más allá de estar de acuerdo o no. "El futbolero sabe que si ganas sos es un fenómeno, si perdés sos es el mufa, y yo lo sentía un poco. Cuando Ecuador le empató y fueron a los penales, a mí se me cruzó por la cabeza: 'ahora si Argentina se queda afuera, van a decir que Feler es un mufa'. Rodo (De Paoli) viene de ser campeón, yo con él me llevo 10 puntos, no es sencillo reemplazar a De Paoli, que era el relator de 'Somos Todos Montiel', el relator de campeón de Argentina. Pero bueno, yo llegué con mi estilo, y sin pensar tanto en eso, porque no es algo que tenga que ver conmigo, tratar de hacerlo como siempre lo más profesional, transmitir un poco lo que le pasa al hincha y hacerlo emocionante, siempre sin exagerarlo ni actuarlo, sino lo que le pasa a uno, y a mí esas cosas me emocionan. La verdad que estoy feliz, porque recibí un montón de mensajes. Llegué al aeropuerto ayer, y las primeras dos personas que me pararon fueron para preguntarme cuántos goles de cabeza había hecho Colombia, porque son cosas que quedan, y uno no las imagina, y está todo bien, porque Argentina ha ganado, si le hubiesen hecho un gol de cabeza, me estarían puteando todos, y me estarían diciendo que soy mufa. Son los riesgos que tiene esta profesión, mi laburo, más allá de ganarlo o no, yo creo que estuvo bueno, por lo menos así me lo dijo la gente idónea, y la gente que trabaja en el canal, que son los que realmente levantan o bajan el martillo. Después sí, hay gente que le gusta lo que haces, y hay otra gente que no le gusta. Trato de no leer mucho en las redes sociales, sobre todo Twitter".

La historia de Hernán Feler

Nació en Caballito, donde vivió hasta los ocho años. Después se mudó con su familia a provincia de Buenos Aires, a Ramos Mejía, donde pasó su adolescencia. Luego regresó cinco años a Capital Federal y viajó a Estados Unidos apenas se casó. Pasó cinco años en el país norteamericano hasta volvió al país.

"Lo que le puedo decir a la gente que tiene este sueño, que hoy me ve relatando la selección argentina, es que no llegué por arte de magia" y agregó: "el éxito depende de lo que cada uno quiera. Siento que hice un camino exitoso porque yo soy feliz con lo que hago y para mí el éxito tiene que ver con eso, que la gente no tiene que dejar de luchar por los sueños, que si tienen un sueño, ese sueño además de soñarlo, hay que trabajarlo hay que prepararse, hay que capacitarse hay que tener paciencia, hay que saber recibir golpes, hay que saber sobreponerse e insistir para poder conseguirlo".

Cerca de llegar a tres décadas en el ambiente de la comunicación, Feler dejó su mensaje: "Hace 26 años que me dedico a esto no es que a los 2 años empecé a relatar a la selección argentina, hice un camino, un recorrido larguísimo con miles de cosas buenas y malas, como tiene un arquitecto, un médico o un almacenero. La verdad que soy muy feliz con lo que hago y creo que depende de la voluntad que cada uno le ponga, los sueños que uno tenga y la preparación para poder cumplir todos esos objetivos. No terminó acá, esto para mí recién empieza y, bueno, como siempre digo, hay que ir por más".