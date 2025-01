Heroica victoria de Salinas y Cáceres, los apellidos de la gloria en la Regata del río Negro

Los 25 segundos que la dupla ganadora le llevaba a Damián Pinta y Abraham Saavedra fueron suficientes para quedarse con el triunfo. A los escoltas no les alcanzó con haber ganado cinco de los siete tramos y volvieron a quedar segundos, mismo lugar que ocuparon en 2024 detrás de los franceses Jeremy Candy y Quentin Urban.

Pero lo particular del éxito de Salinas y Cáceres fue que tuvieron muchas dificultades este sábado. Los punteros quedaron cuatro minutos atrasados porque su embarcación se hundió en el primer tramo de la última etapa.

Sin embargo, a falta de 25 kilómetros mostraron una personalidad y una capacidad física sorprendente para volver a la carrera y alcanzar al pelotón de adelante, al punto de ser segundos en la etapa.

La dupla victoriosa cruzó la meta apenas centímetros detrás de Pinta y Saavedra.

"Fue increíble, pensé que la perdíamos. Nos hundimos, tuvimos que bajar y sacarle el agua. Mucho huevo con Julián, cabeza, lo fuimos a buscar. Fue una Regata hermosa. No se podía haber dado de otra manera. Es una alegría enorme", dijo Cáceres, oriundo de Las Flores, a la transmisión oficial.

regata llevada viedma.jpg

Palabra de campeón

Lo mejor de Salinas y Cáceres se vio en la etapa entre Roca y Regina, donde dominaron claramente los tiempos y fueron no solamente los mejores del K2 sino de toda la carrera. Ese margen les permitió ganar la general incluso sin ser los que más etapas obtuvieron.

"Se ganó acá. Hasta Viedma no sabés lo que va a pasar. No sabíamos si iba a haber olas y hubo. Pensábamos que la podíamos perder en el último metro. Eran 25 segundos los que teníamos, que no es nada prácticamente. Y los pudimos mantener", declaró Salinas apenas se bajó del bote.

En cuanto a la decisión de pasar de competir en K1 a K2 junto a Cáceres confesó que fue todo muy rápido: "No tuvimos tiempo de pensar mucho, era subirse al bote y darle para adelante".

La séptima etapa quedó en manos de Damián Pinta y Abraham Saavedra, que fueron los más rápidos en el tramo por tramo, pero no les alcanzó para ganar en la general.

salinas cáceres 2.jpg

El podio de la general se completó con Pedro Ratto y Alan Nielsen, también de la K2, oriundos de Concepción del Uruguay. Cuartos fueron los hermanos Rodrigo y Mauricio Caffa de la misma ciudad entrerriana, mientras que Matías Arévalo y Lionel Guardiola, de Carmen de Patagones, llegaron quintos.

En la categoría K2 junior, Tahiel Martínez y Tahiel Bustos fueron los únicos en completar el recorrido.

El K2 mixto fue para Ángel Beovide Fernández de Carmen de Patagones y la serbia Krisztina Bedocs.