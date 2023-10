Historia emotiva: su abuelo la hizo hincha de Boca y ella lo invitó a la final de la Libertadores

Boca volverá a jugar una final de Copa Libertadores luego de cinco años. La sequía por el ansiado trofeo se volvió una obsesión, ya que no la gana desde 2007 . El sueño de todo hincha es estar allí, y una fanática tuvo un gesto emocionante al invitar a su abuelo, el hombre que le inculcó la pasión por el club.

En el video se puede ver como el abuelo le pregunta: “¿Vos me hablas en serio?”, a lo que la nieta le responde: “Sí, nos vamos a ver a Boca”. Allí no pudo contener la emoción y ella lo abrazó. “Sabía que te venías con algo, pero no sabía con qué era”, le confesó el hombre, ante la risa de Oriana.

Boca quiere copar Río de Janeiro

A falta de poco más de dos semanas para la gran final de la Copa Libertadores, los hinchas del Xeneize aguardan por más información sobre la venta de las entradas. Hasta el momento, la Conmebol solo puso a disposición aquellas destinadas al público “neutral”, que podía adquirir cualquier persona, y ya se agotaron.

Además de aquella tanda de entradas, tanto Boca como Fluminense dispondrán de 25.000 tickets por equipo y deberán hacerse responsables de la distribución de las mismas.

Mientras tanto, son varios los hinchas que ya han sacado sus pasajes ante la brutal suba de precios. Con entrada o sin entrada, se espera la presencia de miles de fanáticos en Río de Janeiro en busca de una consagración histórica.