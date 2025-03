Histórico debut de los selectivos de pádel en el Alto Valle

padel juveni saludo.jpg

Los campeones que brillaron en Alto Valle

Entre los destacados, Milagros Ruiz Díaz y Felicitas Siage se consagraron en Sub 12 Damas, mientras que en Sub 12 Caballeros, Benito Álvarez y Joaquín Diez se llevaron el título. En las categorías mayores, Lourdes Flores Olariaga y Luciana Zapata dominaron en Sub 18 Damas, y Naim Díaz con Antonio Graupera hicieron lo propio en Sub 18 Caballeros.