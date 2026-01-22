Hóckey: por qué una de Las Leonas se nacionaliza para jugar en una selección europea

Era parte del elenco estable de la selección argentina femenina pero decidió cambiar de país en su faceta deportiva.

La selección argentina de hóckey sobre césped es una de las más representativas de nuestro país. Las Leonas han trascendido más allá de su deporte y llegar a vestir la camiseta no es sencillo. Por eso sorprendió la noticia de las últimas horas que involucra a una de sus integrantes.

La jugadora Lucina “Luchi” von der Heyde decidió renunciar definitivamente a la Selección argentina de hockey y jugará para Alemania , en un cambio que impacta de lleno en el presente de Las Leonas y suma un capítulo fuerte en la historia reciente del deporte nacional.

La mediocampista nacida en Posadas cerró un ciclo que duró más de una década con la camiseta albiceleste y que incluyó más de 100 partidos internacionales , cuatro títulos , el Champions Trophy 2016 y los Juegos Olímpicos de Río 2016 , además de haber sido figura del seleccionado juvenil campeón del mundo y elegida por la FIH como Mejor Jugadora Sub 23 en 2018.

La decisión se habría vuelto irreversible tras años de tensiones vinculadas a su residencia en Europa, un factor que marcó su relación intermitente con el equipo nacional desde 2019. El modelo de trabajo de la Selección, con largas concentraciones en Argentina como condición para integrar los planteles estables, terminó alejándola cada vez más del proyecto.

Con el paso del tiempo, Von der Heyde se asentó en Alemania y encontró allí continuidad deportiva, vida personal y un camino más compatible con su presente. Ya habilitada por reglamento tras un período de inactividad con el seleccionado argentino, aceptó la propuesta del combinado alemán y se prepara para iniciar esa nueva etapa.

Un caso testigo

El caso recuerda al de Gonzalo Peillat, campeón olímpico con Los Leones, que también rompió con la estructura argentina y pasó a representar a Alemania. En ese contexto, la salida de Von der Heyde se vuelve especialmente simbólica: no es solo una ausencia de peso, sino una señal de un hockey cada vez más atravesado por decisiones de carrera, logística y elección de proyectos.