Hoy se sortean Libertadores y Sudamericana: hora y lo que tenés que saber

El sorteo será transmitido en vivo por el canal de YouTube de la Conmebol, ESPN y Star+, mientras que en los primeros días de abril empezarán los choques correspondientes a los grupos.

La fase culminará en la semana del 19 de mayo, al tiempo que los octavos se jugarán entre el 14 y el 21 de agosto. Los cuartos serán entre el 18 al 25 de septiembre, la semi del 23 al 10 de octubre y la final, a partido de único, se disputará el 30 de noviembre en Buenos Aires.

El siguiente es el detalle de la conformación de los bolilleros:

Bombo 1: Palmeiras (BRA) – River Plate (ARG) – Flamengo (BRA) – Grêmio (BRA) – Peñarol (URU) – São Paulo (BRA) – LDU Quito (ECU).

Bombo 2: Atlético Mineiro (BRA) – Ind. del Valle (ECU) – Libertad (PAR) – Cerro Porteño (PAR) – Estudiantes LP (ARG) – Barcelona (ECU) – Bolívar (BOL) – Junior (COL).

Bombo 3: San Lorenzo (ARG) – The Strongest (BOL) – Universitario (PER) – Deportivo Táchira (VEN) – Rosario Central (ARG) – Alianza Lima (PER) – Millonarios (COL) – Talleres (ARG).

Bombo 4: Caracas (VEN) – Liverpool (URU) – Huachipato (CHI) – Cobresal (CHI) – Botafogo (BRA) – Palestino (CHI) – Nacional (URU) – Colo-Colo (CHI).

Atentos Boca y Racing: el sorteo de la Sudamericana

Junto al sorteo de la Copa Libertadores 2024 se realizará este lunes el de la Copa Sudamericana, que también tendrá mucha participación argentina.

Además de Boca, quizás el más resonante ya que viene de ser subcampeón de la Libertadores, competirán los argentinos Racing, Defensa y Justicia, Lanús, Belgrano y Argentinos Juniors.

Cuándo es el sorteo de los grupos de la Copa Sudamericana 2024

El sorteo de los grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana se realizará este lunes 18 a las 20 horas, en Luque, ciudad vecina de Asunción (Paraguay), donde se encuentra sede de la Conmebol.

Cómo ver en vivo el sorteo de los grupos de la Copa Sudamericana 2024

El sorteo se podrá seguir en vivo en TV a través de ESPN. También se podrá seguir mediante el canal de YouTube de la Conmebol y Star+.

Cómo quedaron los bombos de la Copa Sudamericana 2024