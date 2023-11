Huracán ganó, River no pudo con Instituto y quedó segundo en la Zona A

El Millonario no pudo sostenerse en la cima de la Copa de la Liga Profesional luego del empate ante Instituto.

River no pudo clasificar primero en la Copa de la Liga Profesional.

El partido no comenzó de la mejor manera para River, no por errores propios, sino porque las noticias desde Tucumán no eran alentadoras: Huracán puso primera y arrancó ganando desde los cuatro minutos del primer tiempo, gracias a un gol de Fernando Tobio.