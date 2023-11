El asistente de Diego Maradona rompió el silencio y culpó a Rocío Oliva de su muerte: "Fue lo más nefasto"

A casi tres años de la partida física de Diego Maradona , se produjo un testimonio tremendo y causó mucho revuelo por parte de uno de sus ex asistentes, que lo acompañó durante un montón de años. Ahora, sus declaraciones apuntaron directo hacía Rocío Oliva , la última mujer que tuvo El Diez.

Montero no dudó en manifestar su opinión de la ex del Diego y con total seguridad y sinceridad exclamó: "Es la que peor se portó, para mí fue lo más nefasto que tuvo Diego en ese momento. No lo cuidaba directamente".

Rocío Oliva, en la mira por la muerte de Diego Maradona

Walter Montero fue uno de los asistentes que acompañó a Diego Maradona a lo largo de su vida. En ese contexto, fue invitado al programa de Mariana Fabbiani donde habló de varios temas relacionados a la vida del ex futbolista. Pero lo que nadie esperaba es que dentro de su testimonio tuviese palabras tan duras dirigidas a Rocío Oliva.

Embed - A tres años de su muerte: habla Walter Montero, amigo y asistente de Diego Maradona

Lejos de aminorar la marcha o intentar caminar por un tono protocolar, el ex asistente del padre de Gianinna y Dalma Maradona arremetió contra Oliva: "Siempre la gente que se arrimaba era por algo. Rocío en su momento arrimó al sobrino, y era por algo".

La panelista Andrea Taboada intervino en la charla y sostuvo "se cuenta que Rocío le bloqueaba determinadas personas, cambiaba el número". Ante esa aseveración, Montero y Walter asestó un dato tremendo: "Ponía en modo avión y ya no entraba nada".