Impactante definición: Alianza de Cutral Co salió campeón del Oficial de Lifune tras 14 años sin títulos

En la última fecha, el Gallo goleó a San Patricio del Chañar, aprovechó el empate de Independiente de Neuquén y logró un título épico.

En el día previo a Navidad, Lifune regaló una gran definición del Oficial, el torneo del segundo semestre del año. En primera división, San Patricio del Chañar llegó como líder con 44, seguido de Independiente de Neuquén con 42 y Alianza de Cutral Co con 41 unidades.

En el estadio Álvaro Pedro Ducás, el Gallo tenía que ganarle al puntero y esperar que el Rojo no derrotara a Pacífico en el clásico. Lo que en términos matemáticos era menos probable, sucedió.

En otra pequeña muestra del menos lógico de los deportes, los jugadores y el público se mantuvieron en vilo hasta el final en. Una definición épica que quedará para la historia.

Crónica de una tarde inolvidable

La ventaja de puntos que tenía el Santo se disipó muy rápido, porque en su visita al Gallo cayó sin atenuantes. El tanto de Brayan Herrera en su propio arco a los 33' del primer tiempo le abrió el camino a la victoria de Alianza y fue un punto de inflexión en la tarde.

Sobre los 39', Miguel Díaz llegó por izquierda y tiró un centro a pierna cambiada que no pudo ser controlado por el arquero Mateo González. Ante la diagonal de Braian González, la pelota se metió en el arco y Díaz fue quien salió festejando.

Mientras tanto, en La Chacra, Pacífico comenzó dando la sorpresa de la mano de su goleador. Gabriel Parroni puso al frente al Decano tras una combinación con Tillería y su gol se festejó en Cutral Co.

Sin embargo, un derechazo de Pablo Vergara igualó las acciones sobre los 20' y ocho minutos más tarde Santiago Carrasco cabeceó al gol un centro de Adrián Magnago para dar vuelta el partido.

Con esos resultados, Independiente era campeón, pero antes de irse al descanso, Parroni capturó un rebote de Juan Torralba y estampó el 2 a 2, que también motivó a Alianza.

En su regreso del vestuario, el Gallo volvió a pegar con Braian González, tras un remate de Matías González al travesaño, y el 3 a 0 liquidó el partido en Cutral Co.

captura alianza 2

De no ser por el arquero visitante, la diferencia pudo haber sido mayor y entonces para Alianza quedaba esperar que el Rojo no le ganara a Pacífico.

El pitazo final en el estadio del Celeste fue un rato antes que en La Chacra. El plantel, cuerpo técnico y público de Alianza se quedó en su lugar esperando que pasaran los ocho minutos de adición que se dieron en la capital neuquina.

Una vez que llegó la noticia del final del clásico entre Independiente y Pacífico, que terminaron 2 a 2, se desató la alegría.

El equipo que conduce el Pulpo Lencina levantó el trofeo en su cancha y con su gente. Un lindo regalo de Navidad.

Consagración con sabor a revancha

Para Alianza este no es un título más, porque se dio tres días después de la dolorosa eliminación del Regional Amateur y luego de dos finales de Copa con derrota. En definiciones por penales le había tocado caer ante el propio San Patricio y el Rojo, pero esta vez tuvo revancha.

Cuando todo parecía indicar que la vuelta la daba otro equipo, Alianza tuvo contundencia y la cuota de suerte que otras veces le faltó y siempre se necesita en el fútbol.

Pasaron 14 años desde su última consagración y con este título, el Gallo alcanzó a Independiente de Neuquén como el más ganador del fútbol local con 15 títulos.