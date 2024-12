Impactante: a Gianluigi Donnarumma debieron abrocharle la cara por una herida

Donnarumma fue reemplazado por el ruso Matvey Safonov debido a la gravedad de la lesión. A pesar de la dureza de la acción, Singo no fue expulsado, lo que generó indignación entre comentaristas y aficionados . El PSG ganó el encuentro 4-2, consolidándose en la cima de la tabla de posiciones.

El ex PSG que pudo llegar a Boca como refuerzo estrella

El defensor español Sergio Ramos rechazó la oferta de Boca debido a que no quiere radicarse en Argentina por lo que quedó descartado como nuevo refuerzo del club xeneize. Si bien desde la dirigencia de Boca se contactaron con el defensor, quien está sin club desde mitad de año cuando finalizó su contrato con el Sevilla, Ramos no dio la respuesta esperada ya que no tiene en mente vivir en el país.

Diversos medios españoles aseguraron hace algunos días que el zaguero de 38 años mantuvo conversaciones tanto con Juan Román Riquelme, como con el nuevo DT, con quien compartió plantel en el Real Madrid.

Además, el medio español sostuvo que el conjunto azul y oro le habría ofrecido a Ramos un sueldo de cinco millones de euros anuales, pero desde el entorno del cuadro de La Ribera afirmaron que, de momento, no hubo ningún contacto con el futbolista.

Incluso, el lateral derecho de Boca Luis Advíncula comenzó los trámites para obtener la nacionalidad argentina, lo que liberaría un cupo de extranjeros para la posible llegada del español Sergio Ramos o del chileno Carlos Palacios.

Según el reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a los clubes se les permite contar únicamente con seis jugadores no argentinos en el plantel, pero solo cinco pueden firmar planillas cada fin de semana.

¿PSG podría ganar la Champions?: los máximos candidatos, según la IA

Manchester City: Los dirigidos por Pep Guardiola han demostrado un fútbol exquisito y una plantilla de lujo. Tras haber conquistado su primer título de Champions League en la temporada pasada, buscarán consolidar su dominio en Europa. Su estilo de juego ofensivo y la calidad de sus jugadores los convierten en uno de los favoritos indiscutibles.

Real Madrid: El vigente campeón siempre es un candidato a tener en cuenta. Los merengues tienen una rica historia en la Champions League y saben lo que es ganar en las grandes citas. Su experiencia, su capacidad de remontar resultados adversos y su hambre de títulos los convierten en un rival temible para cualquier equipo.

Bayern Munich: El gigante alemán siempre está presente en las fases finales de la Champions League. Su solidez defensiva, su poderío ofensivo y su regularidad en la Bundesliga los convierten en un contendiente constante. Además, el Bayern Munich juega en su estadio, lo que les otorga una ventaja adicional.

Otros equipos a considerar: