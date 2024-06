Imperdible: el Dibu Martínez contó segundo a segundo lo que sintió en su tapada en el Mundial

Y continuó detallando: "Pensaba para mí ‘ Ota le va errar, Ota le va a errar’, y luego lo hace, por eso estaba calmo, porque esperaba que eso pasara. Yo creo que si no tenía esa idea de que Otamendi iba a fallar, no hubiera atajado nunca esa pelota.“

Dibu-Kolo Muani.jpg

En esa línea, el Dibu relató el trabajo que hace diariamente para responder en ocasiones similares: "Yo he entrenado con arqueros alemanes, con arqueros ingleses y con arqueros sudamericanos. Normalmente, los alemanes se quedan parados y con las manos abiertas, como robots. Los ingleses se abren lo más que pueden y los sudamericanos adivinan. Esos son los estilos”.

“Entonces pienso: si adivino y me equivoco, se terminó el partido. Si me quedo como los alemanes, no puedo cubrir los palos y si me abro, capaz no cubro todo lo que quisiera. Todo eso se me pasó por la cabeza, y cuando está por patear todavía me preguntaba qué estaba haciendo. Tenía que tomar una decisión, si voy, si me quedo, si salto, si cubro abajo”, contó.

"Por cómo estaba cubriendo el arco, si él la cruzaba, era probable que falle. Yo sabía exactamente dónde estaba parado y dónde estaba el arco, y que le quedaba un espacio libre a mi izquierda. Entonces supe que iba a patear ahí. Puse mi mano y mi pierna izquierdas tan duras como pude", agregó.

Dibu-martínez-Portada.jpg

El gol de Di María a Brasil en la final de la Copa América, clave para la tajada

"Recordé el gol de Di María en el Maracaná, cuando Ederson le salió y él se la picó mientras corría. Eso se me vino a la cabeza en ese momento, y aunque [Kolo-Muani] estaba muy cerca, no le salí y me empecé a ajustar al movimiento de la pelota”, detalló el arquero para concluir con su relato.