Incertidumbre en Boca: los 17 nombres que ya sonaron para ser el nuevo DT

Boca vive el momento más difícil desde que Juan Román Riquelme comenzó a intervenir de manera activa en la política del club en 2019. Antes como vice y desde el año pasado como presidente, el máximo ídolo del club busca entrenador, pero en la danza de nombres todavía no hay horizonte claro y contra Argentinos Juniors el próximo domingo el DT será Mariano Herrón , en su tercer interinato.

Ese contexto es tierra fértil para que el desfile de nombres se acerque a casi 20 entrenadores que fueron mencionados en estas horas. Claro que no todos tienen el mismo peso ni las mismas chances, pero lo llamativo es cómo se suceden las versiones sobre diferentes técnicos, de los cuales algunos están en actividad y otros sin trabajo.

Los que ya sonaron

Según las primeras informaciones que surgieron, Guillermo Barros Schelotto y Fernando Gago encabezarían las ideas que Riquelme y compañía. También se mencionó a otros como Rodolfo Arruabarrena, que está en Emiratos Árabes trabajando y cuyo nombre surgió el martes, y también Antonio Mohamed, que volvió de Miami hace tres días.

Las encuestas que publican los grandes medios marcan a Guillermo como el más votado a partir de su "espalda" en el club por ser ídolo y por los dos títulos de su primer paso como DT entre 2016 y 2018. En esos casi tres años, la gestión de Barros Schelotto tuvo varias críticas y su imagen como DT mejoró con el paso de los años.

Gago y Arruabarrena habrían quedado descartados porque están trabajando, mismo caso que Eduardo Domínguez y Gustavo Quinteros, que lograron o están por lograr títulos con sus equipos actuales: Estudiantes y Vélez. Ambos tienen contrato hasta fin de año.

Mohamed es uno de los que siempre manifestó sus intenciones de dirigir a Boca y no tiene compromiso actualmente. Según el periodista Hernán Feler, un dirigente ya se reunió con él y su representante.

Turco.jpg El Turco Mohamed

En cuanto a los que no tienen historia en clubes grandes, Fernando Ortíz, Gabriel Heinze y Luis Zubeldía también fueron parte de la danza de nombres, a sabiendas de sus buenas campañas en diferentes equipos del exterior. Esos tres también estarían con chances lejanas o nulas.

Los veteranos José Néstor Pekerman, Carlos Ischia y Carlos Bianchi fueron considerados en los medios por su gran relación con Riquelme y experiencia en el fútbol. Lo mismo pasa con Sergio "Checho" Batista, que está trabajando en Venezuela, pero fueron más ideas de algunos periodistas que algo real.

Los brasileños que ganaron cosas importantes a nivel internacional, como Tité o Abel Ferreira quedaron descartados porque la directiva deslizó que no quiere técnicos extranjeros.

El Kily González está haciendo una buena campaña con Unión y además se encuentra en conflicto con la dirigencia. Su vínculo con Riquelme siempre lo puso en la órbita xeneize en los últimos meses, pero por ahora sigue en el Tatengue.

Pablo Guede es otro de los que algunos medios pusieron en sus pantallas y publicaciones, más por el hecho de no tener trabajo en estos tiempos que por sus chances de dirigir a Boca.

Así como la mención de la mayoría de los apellidos no tienen asidero, también es cierto que Riquelme y compañía contribuyen a ese escenario al no resolver el tema luego de un ciclo decepcionante de Martínez y con un plantel que este año no estuvo a la altura de la camiseta.

17 nombres para un puesto

Guillermo Barros Schelotto, Fernando Gago, Rodolfo Arruabarrena, Fernando Ortiz, Antonio Mohamed, Carlos Ischia, Eduardo Domínguez, Gustavo Quinteros, José Néstor Pekerman, Carlos Bianchi, Cristian "Kily" González, Abel Ferreira, Tité, Gabriel Heinze, Sergio "Checho" Batista, Pablo Guede y Luis Zubeldía.

Boca jugará el domingo de local con Argentinos, después se vendrán dos semanas sin fútbol por la fecha FIFA, el 20 de octubre visitará a Tigre y el miércoles 23 enfrentará a Gimnasia por cuartos de Copa Argentina.