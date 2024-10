Siguen las malas noticias para Boca: se lesionó una de sus figuras

Antes de asumir su primer partido en su tercer interinato en el Xeneize, Mariano Herrón ya sabe que no podrá contar con una de sus figuras.

Medina fue reemplazado a los 37 minutos del primer tiempo después de sentir una molestia en la zona baja de su pierna derecha. Tras los estudios médicos correspondientes, se confirmó la gravedad de su lesión, una noticia que no le cayó bien a Herrón, quien consideraba al joven volante fundamental para el armado del mediocampo. La baja de Medina se suma a un momento de incertidumbre en Boca, que se encuentra sin director técnico permanente y con un plantel que ha sufrido altibajos en su rendimiento reciente.

Mariano Herrón 1.jpg Cristian Medina se lesionó en Boca

Quién podría reemplazar el Cristian Medina en Boca

Las opciones para cubrir la ausencia de Medina no parecen claras. Herrón tiene varias alternativas, pero ninguna ofrece una solución evidente. Jabes Saralegui, Ignacio Miramón y Agustín Martegani figuran como posibles reemplazos. Sin embargo, cada uno de estos jugadores presenta limitaciones. Saralegui ha sido mencionado por el exentrenador Diego Martínez como un jugador en un “bajón”, mientras que Miramón no suele desempeñarse en la posición central que requiere el equipo en este momento. Martegani, por su parte, ha tenido poco rodaje y no ha podido afianzarse en el equipo, aunque podría aprovechar esta oportunidad para ganar protagonismo.