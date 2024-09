Un periodista contó quién será el nuevo técnico de Boca y cuando asumirá

Embed

Los jugadores que la CD de Boca va a limpiar antes de que llegue Guillermo

Anello también hizo hincapié en la situación actual del equipo en la Liga Profesional de Fútbol (LPF), donde Boca no está pasando por su mejor momento. "Los números dentro del campeonato local en la tabla general hoy no son muy cómodos", comentó el periodista, señalando que aunque la diferencia de puntos no es insalvable, la cantidad de equipos que hay entre Boca y los primeros puestos complica la situación.

Uno de los puntos más controversiales de la información brindada por Anello fue la lista de jugadores que ya no seguirían formando parte del plantel. El periodista aseguró que algunos referentes del equipo, como "Chiquito Romero" y "Pol Fernández", ya no estarán en consideración para el futuro.

La salida de estos jugadores refleja la necesidad de Boca de reordenar su plantel y darle un nuevo aire de cara a los desafíos que se avecinan. Según Anello, "lo que se está tratando con el futuro técnico de Boca es tratar de acomodarle un plantel y que las decisiones más fuertes no las tome el técnico entrante".

Guillermo 1.jpg Guillermo Barros Schelotto

Herrón limpiará los jugadores de Boca para que no tenga que hacerlo Guillermo Barros Scheloto

El periodista también se refirió al papel que está cumpliendo Mariano Herrón, quien ha asumido de manera interina la conducción del equipo tras la salida de Martínez. Según Anello, este interinato es clave para llevar a cabo las primeras medidas de reestructuración en el plantel, antes de la llegada de Barros Schelotto. "Lo que se está trabajando del interinato de Herrón va a servir para esto", afirmó, refiriéndose a los cambios que ya están en marcha dentro del equipo.

Anello concluyó su análisis afirmando que el club está haciendo esfuerzos para "acomodar los patitos" y volver a encaminarse en lo futbolístico. "Me parece que Boca empieza a acomodar los patitos para tratar de volver a la laguna", dijo, sintetizando que el objetivo principal de la dirigencia es devolverle al equipo la competitividad que se espera de un club de la magnitud de Boca.