Incluyendo a Cipo y Deportivo Rincón, los clubes del interior posaron con banderas a favor de Toviggino

Una de las particularidades que tuvo el fútbol del Federal A el fin de semana no pasó por lo estrictamente deportivo. En la segunda fecha de la zona Campeonato y la Reválida, hubo resultados importantes, polémicas y los arbitrajes sospechosos de siempre. Pero además, el apoyo de los clubes al dirigente Pablo Toviggino fue el factor común que unió a los diferentes planteles.

Las acusaciones de Bullrich tratándolo de "patotero" o "barrabrava" calaron hondo en el dirigente y su entorno. La respuesta del santiagueño se amparó en la libertad de expresión y no quedó ahí.

Los clubes y el apoyo a Toviggino

El miércoles de la semana pasada, los clubes y las ligas del interior del país habían emitido distintos comunicados en apoyo al dirigente deportivo santiagueño, pese a no tratarse de un tema deportivo.

Casi en su totalidad, las instituciones que compiten en la tercera categoría posaron para la foto previa a sus respectivos partidos con un cartel cuya inscripción se repitió: "No al avasallamiento, no al autoritarismo, no a la soberbia. Sí a la libertad de expresión".

Generalmente hecho de lona e impreso con anterioridad, cada cartel se distinguió con el escudo del club correspondiente, entre los cuales se incluyeron los de Cipo y Deportivo Rincón.

El sábado, el plantel del León sostuvo el cartel frente a los fotógrafos en la clásica formación antes del cotejo contra de Atenas de Río Cuarto, en la Ciudad Deportiva de la localidad neuquina.

Por su parte, Cipo se sacó dos fotos en Monte Maíz, donde perdió con Argentino. Primero sin ninguna bandera, antes del pitazo inicial, y en el entretiempo otra vez con el mensaje mencionado. Es evidente que se habían olvidado el cartel cuando salieron al campo de juego para iniciar el encuentro.

cipolletti toviggino

Entre los tantos planteles cuyo apoyo a Toviggino tomó trascendencia está el de Atlético Rafaela, uno de los últimos clubes importantes del interior que viene de descender desde la Primera Nacional y jugó muchos años en la elite del fútbol argentino.

Embed “No al avallasamiento. No al autoritarismo. No a la soberbia. Sí a la libertad de expresión”



Atlético Rafaela salió con una bandera contra la ministra Patricia Bullrich, que quiere aplicar el derecho de admisión al dirigente de la AFA Pablo Toviggino.pic.twitter.com/I9tLmkjuqA — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) July 27, 2025

Una banca fuerte

La imagen de los jugadores del Federal A posando con las banderas con un mensaje tan claro es significativa y singular, ya que en la tercera categoría ocurre poco.

En Primera Nacional o Liga Profesional, es más habitual los carteles con los que posan los jugadores en la previa a cada partido están siempre guiados por alguna campaña cuyo origen es AFA. Muchas veces los mensajes tienen fines nobles, como las campañas de vacunación, contra la discriminación o algo por el estilo.

Si bien el concepto de libertad de expresión debería ser un interés común de todos, el contexto en el que se realiza esta movida no es menor y obedece a que Toviggino está metido de lleno en un conflicto con el gobierno nacional.

En este caso, el mensaje se replicó de manera idéntica en casi todos los planteles.

Los cuestionamientos

Al ver esta puesta en escena, a través de las redes sociales surgieron algunas preguntas de hinchas y periodistas. Las posibles respuestas desnudan ponen al fútbol de ascenso en el ojo de la tormenta una vez más.

¿Es un pedido de arriba o surgió espontáneamente entre los dirigentes de los clubes?

¿Los jugadores fueron consultados? ¿Están todos de acuerdo o solo se limitan a acatar órdenes de las instituciones? ¿Qué pasa si alguno se niega?

¿Qué pasa con estas banderas cuando los ascensos después se resuelven a través de las decisiones arbitrales y los que sufren son los propios protagonistas?