Independiente oficializó al neuquino Adrián Sporle como su segundo refuerzo

“Me sorprendió y no esperaba que un club tan grande de Argentina como Independiente se interese en mí”, sostuvo el defensor. “Yo me había sentido muy bien todo el año, fui muy regular y prácticamente jugué todos los partidos pero solo contaba con algunas posibilidades del exterior. Estoy muy contento con la confianza que me está dando Carlos”.

En cuanto al plantel del Rojo, Sporle contó: “Es un grupo muy bueno y desde el primer día me trataron muy bien. Nos estamos poniendo a punto físicamente para lo que viene”. En ese sentido, reconoció que hay muy buenos jugadores para pelear el campeonato: “No tengo dudas que vamos a pelear, tengo mucha ilusión de pelear una copa o el campeonato”.