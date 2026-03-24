Independiente podría perder a una de sus figuras a mitad de año.

El Betis poso sus ojos en uno de los mejores jugadores del Rojo y pagaría una enorme cifra para comprarlo.

El defensor y figura de Independiente , Kevin Lomónaco , estaría cerca de concretar su llegada al fútbol europeo, al ser comprado por el Real Betis de España para la segunda mitad del año. El elenco sevillano desembolsaría alrededor de 10 millones de euros , a pagar en tres cuotas, para quedarse con el pase del central.

Aunque de concretarse, sería una gran baja para la defensa del Rojo, la venta sería de gran ayuda para las arcas del club, que viene de una grave crisis económica, con diversas inhibiciones de la FIFA .

Así, tras tres temporadas en el “Rojo”, el futbolista de 24 años llegaría al fútbol europeo, luego de pasos por Lanús, club en el que se formó, Platense y Tigre, además del Red Bull Bragantino de Brasil. La explosión de su nivel en el grande de Argentina, le valió ser convocado a la selección .

La venta, que sería por una cifra oficial de 9,7 millones de euros, no solo es necesaria para la economía de Independiente, sino que termina siendo muy positiva porque Lomónaco no estaba atravesando su mejor momento en la institución, con varios rendimientos flojos en los últimos partidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/2036534768255619173?s=20&partner=&hide_thread=false #AHORA | ACUERDO TOTAL ENTRE KEVIN #LOMÓNACO Y #REALBETIS



El entorno del defensor de #Independiente y el club español llegaron a un entendimiento total para avanzar con el traspaso



La operación se cerrará en €9.700.000 por la totalidad del pase, a pagar en tres… pic.twitter.com/YHG21vIDcF — doble amarilla (@okdobleamarilla) March 24, 2026

La carrera de Kevin Lomónaco

Lomónaco surgió de las inferiores de Lanús, debutando en 2020 durante la Copa Maradona, aunque casi no tuvo apariciones vistiendo la camiseta del “Granate”.

Al año siguiente fue cedido a préstamo a Platense, donde jugó 11 partidos y marcó su primer gol como profesional, jugando algunos partidos como lateral derecho, puesto en el que también se desempeñaba en su etapa juvenil, en la que llegó a ser convocado para el Mundial Sub 17.

Finalizado su préstamo, Lomónaco volvió al “Granate” y solo jugó seis encuentros hasta ser transferido: el Red Bull Bragantino de Brasil lo compró, con apenas 19 partidos como futbolista profesional, a cambio de 5 millones de dólares.

En Brasil disputó 20 partidos entre dos temporadas, siendo titular en 15 de ellos, aunque fue separado de la convocatoria en enero de 2023 y no volvió a jugar profesionalmente hasta septiembre, cuando fue contratado a préstamo por Tigre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/1701313409164488798?s=20&partner=&hide_thread=false Kevin Lomónaco, defensor de Tigre, fue suspendido por la FIFA por un período de 360 días a partir del 16 de mayo de 2023. El argentino participó en la manipulación de partidos en Brasil cuando jugaba en Bragantino. También fueron inhabilitados otros 10 jugadores. pic.twitter.com/qtGNTvi46A — VSports Team (@VSportsTM) September 11, 2023

El motivo de su sorprendente ausencia en el conjunto brasileño salió a la luz poco después de su debut en el “Matador”: el defensor fue sancionado por el tribunal deportivo de FIFA por amañar partidos durante su paso por Bragantino. Como sanción, permaneció inhabilitado hasta mayo de 2024.

Una vez concluida la sanción, Lomónaco disputó cinco partidos más con la camiseta de Tigre hasta el fin de la cesión. Luego de volver al club brasileño, sin ser citado por el equipo de Primera, Independiente se interesó en el defensor y lo incorporó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsRadio/status/1810082122834612584?s=20&partner=&hide_thread=false Segundo refuerzo para Vaccari



#Independiente incorporará a Kevin Lomónaco, defensor central que llegará a préstamo de Bragantino por un año y con opción de compra.



Su último paso fue por Tigre.



@Facusanches9 pic.twitter.com/PEknpnTty6 — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) July 7, 2024

Fue en el “Rojo” donde al marcador central le cambió la vida. El central se ganó rápidamente un lugar como pilar de la defensa, con alta efectividad en los duelos y siendo fundamental en la salida desde el fondo, y fue titular en todos los partidos en su primera temporada, siendo además convocado por la Seleccion sub 23 y, un año después, por la mayor.

Después de un gran Apertura 2025 en el que el conjunto de Avellaneda fue semifinalista, y sufriendo una polémica eliminación en la Sudamericana de aquel año, Independiente decidió comprarlo a mediados del año pasado, por poco más de 3 millones de dólares y en uno de sus mejores negocios de las últimas temporadas.