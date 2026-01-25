Inesperado: Jorge Newbery quedó afuera del Regional Amateur y Boxing será rival de La Amistad

El equipo de Río Gallegos dio la sorpresa en la capital de Santa Cruz. Ganó 2 a 0, empató la serie y pasó por penales.

Cuando en el ambiente futbolero estaba instalado que Jorge Newbery era uno de los grandes candidatos al ascenso al Federal A, el deporte más impredecible contradijo a las especulaciones previas. El equipo de Comodoro Rivadavia perdió 2 a 0, fue a penales y cayó en esa instancia ante Boxing en Río Gallegos.

Los goles de Marcelo Rodríguez, de penal, y Facundo Erramuspe , ambos en la etapa inicial, le dieron la victoria el equipo de la capital de Santa Cruz. De esa manera revirtió el 1-3 que había sufrido en la ida y forzó la definición desde los doce pasos.

El arbitraje de Kevin Bustos, quien había pitado en la ida de La Amistad-Deportivo Roca, no incidió en el resultado, más allá de las suspicacias que hubo en la previa.

En los penales fue 6 a 5 para los de Río Gallegos, que festejaron con su gente y mantiene viva la ilusión de ascenso.

De esta manera, el rival de La Amistad será Boxing, en una nueva final Patagónica del Regional Amateur para el equipo cipoleño, que llega a esta instancia por tercera vez en su historia.

Cabe recordar que el ganador de la zona Patagónica disputará una de las cuatro finales para subir al Federal A.

Otro fracaso de Jorge

Con un hinchada numerosa y una dirigencia que tiene presencia, Jorge es uno de los pesos pesados de la Patagonia que siempre se arma para ascender. Sin embargo, acumula varias frustraciones en los últimos años.

En 2021, lo dejó afuera Independiente de Neuquén en la final patagónica. Al año siguiente, perdió la final por el ascenso ante Liniers de Bahía Blanca, en una serie que terminó con graves hechos de violencia.

Esto último se repitió en 2024, cuando en otra final patagónica, fue descalificado por el Consejo Federal tras agresiones a jugadores y cuerpo técnico de Deportivo Rincón antes del partido de vuelta que tenía que jugarse en La Madriguera.