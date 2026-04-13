Insólito: quiso rechazar un penal atajado, le terminó pegando al rival en la cara y se hizo un gol en contra

Ocurrió en el partido entre Olimpia y Rubio Ñu por la primera división del fútbol de Paraguay. El video del blooper.

Probablemente, el gol que hizo Olimpia ante Rubio Ñu por la primera división del fútbol de Paraguay quede entre los recordados de la temporada por ser uno de los blooper del año en el fútbol. Una jugada inexplicable tras un disparo desde el punto penal recorrió el mundo.

El partido estaba 1-0 para el decano paraguayo cuando a los 55 minutos tenía en sus pies la posibilidad de estirar la ventaja desde el punto de penal. Fue Sebastián Ferreira quien terminó lanzando el disparo con sabor agridulce, y con un desenlace inesperado.

El jugador optó por lanzar el balón con potencia, pero el arquero rival contuvo el remate cruzado dando un rebote que, fortuitamente, cayó en los pies de un compañero para que rechace y saque definitivamente el peligro. Sin embargo ocurrió todo lo contrario: cuando intentó rechazar terminó dándole un pelotazo al delantero que ejecutó el penal y el balón terminó ingresando de manera insólita para que inesperadamente se concrete la ventaja.

Blooper del año gol paraguay

Finalmente el encuentro finalizó 2-0 a favor del decano que es líder del torneo al paso de 16 jornadas del certamen, con 39 puntos cosechados por 12 victorias, tres empates. Tan solo sumó una derrota hasta el momento. Esta sumatoria de puntos lo colocan seis puntos por encima de Cerro Porteño (33 unidades) a falta de seis fechas para que termine el torneo.

¡Insólito! Un ex River protagonizó uno de los goles errados del año y se volvió viral

Una jugada insólita en el fútbol europeo tuvo como protagonista a Lucas Beltrán, quien quedó en el centro de la escena tras fallar una oportunidad increíble en la derrota de Valencia ante Elche por la fecha 31 de La Liga. El ex delantero de River dilapidó una ocasión inmejorable que podría haber cambiado el rumbo del partido, que finalmente terminó 1-0 en favor del conjunto local.

Cómo fue la chance que erró Lucas Beltrán

La acción que rápidamente se viralizó ocurrió en el primer tiempo, cuando el atacante quedó de cara al arco tras una gran jugada colectiva. Luis Rioja desbordó dentro del área y asistió al artillero, que solo debía empujar la pelota con el arco prácticamente vacío. Sin embargo, el atacante intentó definir con el borde interno de su pie izquierdo y la pelota se fue desviada, en una definición que sorprendió a propios y extraños.

El contexto de la jugada hacía aún más llamativo el error: el arquero Matías Dituro ya estaba vencido y no había oposición defensiva inmediata. Por ello, la acción que rápidamente fue catalogada como una de las más claras desperdiciadas del fin de semana. El fallo no solo impactó en lo individual, sino también en el desarrollo del encuentro.

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El Che fue superior durante largos pasajes, generó múltiples situaciones de peligro y dominó la posesión, pero careció de eficacia en la definición. A la chance de Beltrán se le sumaron otras oportunidades desaprovechadas, como un cabezazo fallido de Umar Sadiq y una vaselina errada de Omar Comert, que evidenciaron la falta de contundencia del equipo.

En el complemento, el conjunto visitante mantuvo la presión y continuó generando llegadas, aunque sin precisión en los metros finales. Jugadores como Diego López y Arnaut Danjuma aportaron dinámica en ataque, pero no lograron romper la resistencia del anfitrión, que apostó a sostener el resultado y aprovechar alguna contra.

Cepeda puso el único tanto del partido para el Elche

La jugada decisiva llegó a los 72 minutos, cuando Lucas Cepeda capitalizó un avance tras una acción polémica -en la que un jugador del Valencia quedó lesionado- y definió ante el arquero para marcar el único gol del partido. Ese tanto terminó siendo suficiente para que Elche se quedara con tres puntos clave en su lucha por la permanencia.

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Para Beltrán, la situación representa un golpe en un momento en el que busca consolidarse en el fútbol español. Desde su llegada al cuadro valenciano, suma 28 partidos y apenas conquistas, con su último tanto en diciembre de 2025. En un conjunto que atraviesa un presente irregular y se acerca peligrosamente a la zona de descenso, la falta de eficacia ofensiva se vuelve un problema central.