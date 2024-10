Insólito, una periodista piropeó a Fernando Gago en medio de la conferencia de prensa

El entrenador, vestido con un sobrio traje negro, había llegado a La Bombonera con una postura profesional y sobria, claramente diferente al look deportivo de sus antecesores. La mención de su elegancia generó risas en la sala de prensa, descomprimiendo la tensión luego de un resultado que no había sido el esperado para los hinchas ni para el propio Gago.

Pero la conferencia rápidamente volvió a lo futbolístico. El DT no dudó en expresar su descontento con el empate y la necesidad de mejorar. “El resultado no me gusta. Necesitamos mejorar y vamos a trabajar para eso. Es la mentalidad que tengo con los pocos días de trabajo que llevo”, señaló Gago. En su análisis, el entrenador destacó que su equipo mostró buenos momentos de juego, pero no fue suficiente para concretar una victoria ante un Riestra que defendió con uñas y dientes. “Hubo un momento en que ellos tenían 10 jugadores dentro del área y es difícil entrar. No sirven solo 45 minutos buenos; necesitamos todo el partido”, enfatizó.

Gago 2.jpg Fernando Gago

Boca empató y todavía no ganó con Gago como DT

El partido dejó ver a un Boca que, aunque tuvo más posesión y generó llegadas, no logró vulnerar la sólida defensa de Riestra, que resistió incluso ante el empuje de jugadores experimentados como Edinson Cavani, quien fue el encargado de marcar el empate para el equipo de Gago. Este punto, aunque no ideal, todavía permite al Xeneize seguir en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2025, uno de los principales objetivos del plantel.

“Tenemos muchos partidos para sumar puntos, y esa es nuestra meta para ingresar a alguna Copa. Estos puntos que perdimos se pueden sentir, pero quedan muchos en juego”, agregó el DT, reafirmando su compromiso de llevar a Boca a un torneo internacional.