La fuerte canción de la hinchada de Boca contra los jugadores tras el empate con Riestra

Luego, promediando el complemento, la hinchada volvió a expresarse cuando ingresó Pol Fernández, que fue silbado en sus primeras intervenciones con la pelota. En el primer tiempo, hubo murmullos para con Agustín Martegani, que fue reemplazado en el descanso por Milton Giménez.

La entrada de Marcelo Saracchi fue positiva y el uruguayo asistió a su compatriota Edinson Cavani para igualar el partido, pero la figura de Arce se agigantó y le permitió llevarse un puntazo al equipo de Cristian Fabbiani.

Con el pitazo final de Yael Falcón Pérez y los equipos saliendo del campo de juego, se escuchó la canción más fuerte de la tardenoche. "Jugadores, no rompan las pelotas, a ver si se dan cuenta que están jugando en Boca", cantó el público durante casi medio minuto.

El contexto de la calentura de la gente de Boca

Además de la enorme diferencia presupuestaria y de herramientas entre Boca y Riestra, también está la cuestión histórica. Para el xeneize es una deshonra no ganarle a un club como el rival que tuvo este domingo, que llegó a primera con una incalculable ayuda arbitral subiendo categorías de manera meteórica y que en su cancha no puede jugar de noche porque no tiene luz, solo por nombrar algunas de las enormes diferencias.

De todas formas, la calentura de la gente no es solo por este resultado, que se dio con el xeneize peloteando al rival y haciendo méritos para ganar. Boca ganó uno de los últimos siete partidos, en los cuales apenas marcó cuatro goles. Entre esos encuentros está la derrota de local en el Superclásico, cuando el técnico todavía era Diego Martínez.

Además está muy lejos de la pelea por el campeonato, quedó afuera de la Copa Sudamericana en octavos de final y depende exclusivamente de ganar la Copa Argentina, donde está en semifinales y jugará contra Vélez, el mejor equipo del año.

Tras el cambio de entrenador, los jugadores y la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme son los grandes responsables del mal año de Boca, pero es difícil que el presidente sea blanco de las críticas en la cancha teniendo en cuenta que se trata de un ídolo del club.