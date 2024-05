Insólito: una tiktoker y su pedido a Lionel Messi para pagar la deuda al FMI

En las últimas horas, una tiktoker le realizó una propuesta muy particular a Lionel Messi. La usuaria de la red social hizo mención a la deuda externa que tiene Argentina, puntualmente a la que está refinanciada con el Fondo Monetario Internacional . Esa cuenta pendiente viene desde el gobierno de Mauricio Macri, quien solicitó un préstamo de 45 mil millones de dólares al organismo bajo la gestión económica de Luis Caputo.

“Se me ocurrió una idea para pagar la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. La respuesta es Messi. Lio tiene que hacer una colecta a nivel mundial. Tiene casi 500 millones de seguidores en Instagram y una cantidad de gente recontramillonaria qué re desinteresadamente aportaría a este pobre país tercermundista con tal de ayudar a Leo. Lio dependemos de vos. Ya nos sacaste la depresión cuando ganamos el Mundial, pero no nos dejes ahora. No nos tires del barco en esta situación, ayudanos. Hace una colecta, estilo Santi Maratea”, dijo la influencer.