Insúa contó cómo será su futuro con San Lorenzo y reveló cuál es su relación con Riquelme

El entrenador de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa , despejó las especulaciones sobre un posible encuentro con Juan Román Riquelme para dirigir Boca Juniors en una reciente entrevista con TyC Sports. Insúa aclaró que no tuvo contacto ni cena con Riquelme, a pesar de los rumores que circularon en los últimos días.

"La verdad es que ni cené ni hablé por teléfono con Riquelme, si me hubiese invitado a un asado obviamente hubiese ido porque no se le niega a nadie. No tengo el gusto de conocerlo personalmente”, admitió.