Javier Milei criticó a Riquelme tras la derrota de Boca ante River

En esta ocasión, Milei escribió: "No hay tal cosa como un almuerzo gratis. En la economía, como en la vida misma, podés hacer todo lo que quieras, lo que no puedes es evitar pagar los costos". Todo junto a una foto del telón que estrenó recientemente La 12, haciendo referencia al ídolo Xeneize.

No hay tal cosa como un almuerzo gratis. En la economía, como en la vida misma, podés hacer todo lo que quieras, lo que no puedes es evitar pagar los costos. pic.twitter.com/s3KnUHDDEP — Javier Milei (@JMilei) September 21, 2024

La polémica de Chiquito Romero en la derrota de Boca

El arquero de Boca Sergio “Chiquito” Romero le pidió disculpas a los hinchas tras la pelea que protagonizó con un hincha luego de la derrota ante River en el Superclásico y explicó que “me puteó y se me fue la cabeza”.

Romero, que fue uno de los apuntados por los hinchas por los últimos resultados de Boca, habló en zona mixta y le ofreció sus disculpas “al hincha de Boca por la situación del final. Cuando el muchacho me putea, con la sangre caliente, se me fue la cabeza. No pude pensar en el segundo. Me puteó con ganas y me encontró”.

Además, confesó: “No quería que suceda, pero ya está. Estuve mal con la reacción, tendría que haberlo dejado pasar e irme porque está en su derecho de expresarse”.

Al ser consultado sobre lo sucedido, explicó: “Me estaba yendo tranquilo, pero cuando me puteó se me fue a cabeza y volví. No se puede incitar a la violencia ni generar tumulto”.

Chiquito Romero y su cruce con un plateísta de Boca#LPFxTNTSports pic.twitter.com/jqiE4K7slD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 21, 2024

Por otra parte, subrayó que “ni mis compañeros ni el técnico ni yo salimos a jugar el partido para perderlo”, y analizó el encuentro: “En el segundo tiempo jugamos mucho mejor y generamos situaciones, pero no se nos dio”.

Con respecto al gol que le anularon a Milton Giménez sobre el final del encuentro, Romero contó qué le dijo el árbitro: “Me explicó que no puede haber nunca un gol cuando toca la pelota con la mano. Después se quiso excusar diciendo que la mano no estaba en una posición natural”.

Por último, le brindó su apoyo al director técnico de Boca, Diego Martínez: “Tiene una muy buena idea y somos nosotros los que tenemos que llevar al campo de juego lo que él nos pide… Hay que seguir trabajando, los partidos y los clubes se forman trabajando”.

El próximo partido de Boca será el próximo sábado, cuando visite a Belgrano de Córdoba por la decimoquinta fecha de la Liga Profesional.