JJ.OO. de invierno: Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, volvió a quedar en el top 30

Tiziano Gravier , hijo de Valeria Mazza , se encuentra participando en sus primeras olimpiadas. En los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 , que se disputan en Milano-Cortina , quedó 26° en la segunda competencia disputada este sábado. El atleta olímpico ya había finalizado 28° en la sesión del pasado miércoles donde hizo un tiempo de 1:29.06 , marcando un punto alto para el deporte latinoamericano en esta disciplina.

Su debut destacado le valió un reconocimiento del Comité Olímpico Argentino, quien publicó en sus redes: "Primera participación olímpica para Tiziano Gravier. Con determinación y gran solvencia, nuestro atleta hizo su debut en Milano-Cortina 2026. Partiendo desde el puesto 31°, en una pista ya muy exigida por el paso de los competidores, logró finalizar en el lugar 28°. Gran debut olímpico" .

El joven de 23 años dialogó en exclusiva con Sergio Dovio para LMN : "Hoy era un día particular, desafiante. La pista no estaba fácil. Pero estoy contento y orgulloso de como me tiré y esquié. La primer manga me costó un poco entrar en ritmo, de la mitad de la pista para abajo esquié muy bien y en la segunda manga intenté atacar todas las curvas", explicó.

WhatsApp Image 2026-02-14 at 12.25.46 Foto: Sergio Dovio.

Sobre su rendimiento, señaló: "Tuve un error chiquito que me sacó un poco de velocidad, pero estoy contento con mi performance. Siempre quiero un poco más, pero poniendo todo en perspectiva tengo que estar contento y conforme. Había un poco de humedad en la pista y eso se sintió, pero las condiciones son iguales para todos".

El esquí alpino no es la única disciplina que va a encarar el deportista argentino en esta edición de los JJ.OO. sino que también aseguró que es muy probable que compita en Slalom: "Voy a competir en Slalom, en un 99%. No quería desaprovechar la oportunidad de correr en una disciplina más en estos Juegos Olímpicos. Voy a estar más relajado porque es una disciplina que hice toda mi vida".

WhatsApp Image 2026-02-14 at 12.26.37

Es importante destacar que Gravier es el atleta número uno de la Argentina en la categoría de esquí alpino y forma parte del Equipo Nacional. Además, lidera el ranking sudamericano 2025 en Slalom Gigante.

La palabra de Valeria Mazza con LMN

Quien también habló con Sergio Dovio fue su madre, Valeria Mazza, quien se encuentra en Milano-Cortina apoyando a Tiziano desde cerca, al igual que lo hizo a lo largo de toda su vida: "Ahora estoy más tranquila y muy feliz por Tiziano, porque la verdad ha hecho una carrera maravillosa. Es un logro enorme, que me pone muy feliz por él por todo el sacrificio que hace. Este fue un sueño de él desde hace muchos años".

valeria mazza Foto: Sergio Dovio.

Valeria destacó la emoción que siente por la actuación de su hijo, luego de un esfuerzo descomunal para alcanzar sus objetivos profesionales: "Yo me emociono mucho, me emociona el contexto, ver esto con gente y banderas de todo el mundo... para todo deportista el sueño máximo es llegar a una olimpiada, entonces ver a mi hijo acá me emociona muchísimo. Cuando está bajando se me viene a la mente todo el tiempo que está lejos de casa, entrenando, el esfuerzo...".