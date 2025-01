Joaquín Laso contó lo peor de su paso por Independiente y apuntó contra los dirigentes

El defensor con paso por el rojo apuntó sin escrúpulos hacia la dirigencia y no se guardó nada.

“Parte de la dirigencia quería que continúe. Hay gente de la comisión directiva que no se estaba manejando muy bien. Estoy tratando de llegar a un acuerdo por todo lo que me deben ”, lanzó sin callarse nada y reclamando dinero debería la institución según el jugador.

laso-1728081375689.webp

Más tarde, en su diálogo con Dsports radio, el futbolista profundizó en su enojo con algunos dirigentes: “Los jugadores tienen que saber que están en Independiente y los dirigentes tienen que saber que están en Independiente. De ahí para abajo todos. Hay un dirigente que me operó desde adentro. El representante de Pellegrino dijo que era amigo de un dirigente”.

Para cerrar y lo que fue una de las bombas de la nota, Laso habló sobre la posibilidad de jugar para el clásico rival del rojo: “Si me llama Racing creo que diría que no por una cuestión de respeto. Si no estuviéramos en el fútbol argentino, lo analizaría. Esto es un trabajo”.

joaquin-laso-independiente.webp

La ex estrella de Boca que quiere fichar Independiente en este mercado

Arrancó un nuevo año y con ello el mercado de pases en el fútbol argentino está que arde. Los clubes quieren moverse rápidamente para reforzar de la mejor manera posible sus planteles y ser protagonistas, tanto en los torneos locales, como en los internacionales. Así es el caso de Independiente, quien sueña con una ex figura de Boca.

El equipo de Julio Vaccari junto a la dirigencia de Néstor Grindetti arrancó muy activo en este inicio de año, y ya confirmaron los arribos de Nicolás Freire y de Luciano Cabral. Pero ahora el Rojo quiere jugadores de jerarquía para poder pelear por la Copa Sudamericana y también para cortar la sequía de títulos a nivel nacional.

Por eso, en una parte de Avellaneda sueñan con poder repatriar a Cristian Pavón, ex jugador con un importante paso por el Xeneize y que desde hace unos años se encuentra jugando en el exterior.