Joel Lucero, el "9" de Deportivo Rincón, que busca volver a la victoria

En su reducto, el León consiguió un empate y una victoria. Cosechó un punto frente a Kimberley y los tres contra Cipolletti. Ahora quiere volver a ganar ante otro histórico de la categoría aprovechando su terreno. "El sintético depende de los días, hay días que es más cómodo, otros no tanto, pero con el pasar del tiempo te vas acomodando, no es tan fácil. Siempre jugué en césped natural", comentó.

El joven delantero comenzó a hacerse de la titularidad desde la fecha 4 ante el Albinegro, en su primera incursión en el Federal A. "Vengo bien, adaptándome rápido a mis compañeros, al equipo y al sistema de juego más que nada. La verdad que es algo que me tomó de sorpresa, siempre lo esperé y ahora tengo la oportunidad de estar acá", declaró.

joel lucero web.jpg

En tres encuentros cómo titular, Joel no ha logrado convertir pero tuvo otro rol para que pudieran hacerlo sus compañeros. "Me falta un poquito para encontrarme con el gol. Marcos (González) me pide que juegue entre los centrales y empecé saliendo mucho a pivotear, haciendo el trabajo sucio", explicó.

El jugador de 22 años, fue rival del Deportivo Rincón durante el ascenso en el Regional en Jorge Newbery Comodoro Rivadavia. "Estaba jugando el Regional en Jorge Newbery. El salto se siente bien, he jugado en equipos de roce, en esta categoría se siente mucho más pero es el tipo de juego que a mí me gusta jugar. Me toca siempre ir a pelear con los centrales, hacer el trabajo sucio", comentó.

joel lucero solo.jpg

La llegada a la zona petrolera es un nuevo desafío en su carrera, luego de pelear en distintos equipos en el Federal Amateur. "Jugué Regional en mi provincia, también pasé por la liga de Córdoba y la de Mendoza. Me gusta, más que nada por la oportunidad de estar en la tercera división, está bueno porque somos un equipo nuevo en la categoría", afirmó.

El de San Luis Capital, está a gusto en el plantel y se encontró con más cuyanos en el León."Acá hay de San Juan, Córdoba, Mendoza y de San Luis todos de la zona. Creo que nos sirve para adaptarnos más rápido, a mí me sirve, tenemos casi las mismas costumbres", concluyó.

Deportivo Rincón-Santamarina, el adelanto de la fecha

Con arbitraje de Cristian Rubiano, el duelo entre el León y los de Tandil será el primero de los cinco partidos de la séptima fecha del Federal A en la zona 1. El resto se disputarán el domingo, con Kimberley y Sol de Mayo viéndose las caras en Mar del Plata desde las 11 de la mañana y con Diego Novelli Sanz como juez.

A partir de las 15:30 llegará el turno para Olimpo de Bahía Blanca y el líder Germinal de Rawson, bajo el control de Joaquín Gil. Por su parte, a la misma hora, Sansinena será local de Círculo Deportivo con Fernando Rekers y finalmente Cipolletti recibirá a Villa Mitre desde las 16 en La Visera con arbitraje de José Díaz.