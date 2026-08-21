Con pasado en Rosario Central, Racing y Argentinos Juniors, y ligas del exterior, contó cómo esta situación repercutió en su carrera profesional y en la vida.

Jonatan Gómez: de campeón en el fútbol a adicto al juego, su lucha por recuperar a su familia

Jonatan Gómez atraviesa una etapa muy complicada de su vida , marcada por las consecuencias de su adicción al juego y una investigación judicial por presuntas extorsiones relacionadas con una plataforma clandestina de apuestas.

El futbolista, con pasado en Rosario Central, Racing y Argentinos Juniors , entre otros clubes, contó cómo esta situación repercutió en su carrera y, principalmente, en su entorno familiar.

En una entrevista con Marga TV de Rosario , el jugador se quebró al recordar el impacto que tuvo la ludopatía en su vida. “ Perdí a mi familia ”, expresó entre lágrimas.

Gómez contó que lleva cuatro meses sin jugar al fútbol y que actualmente realiza un tratamiento médico y psicológico. En este proceso también cuenta con el acompañamiento de su esposa, quien lo ayuda a controlar el uso del teléfono y a evitar posibles recaídas.

El futbolista reconoció que todavía no sabe cuándo podrá volver a jugar. “No sé si voy a poder volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta”, admitió.

También explicó que durante mucho tiempo estuvo dominado por el miedo y que las consecuencias de la adicción fueron mucho más allá de lo económico. “Perdí todo. No es solo el dinero, es temor, es todo”, sostuvo.

Uno de los aspectos que más lo afecta es el vínculo con sus hijos. “Estoy en un proceso con mi familia, que está casi destrozada. Cuando voy a ver a mis nenes, me preguntan por qué papá se va. Lloran y me preguntan por qué no estoy en casa”, relató visiblemente emocionado.

Pese al difícil momento, Gómez aseguró que trabaja para recuperar su vida: “Lo voy a revertir como sea, estoy en camino y lo quiero hacer”.

La deuda que derivó en una denuncia por extorsión

El conflicto judicial se originó a partir de una deuda de 50 mil dólares con Lexus, una plataforma clandestina de apuestas. De acuerdo con la denuncia presentada por el futbolista, el problema tomó otra dimensión en octubre del año pasado, cuando habría recibido amenazas de muerte contra él y su familia.

Según su relato, fue obligado a firmar cuatro pagarés por un total de 505 mil dólares en una escribanía de Junín.

Su abogado, Paul Kurpnik, explicó que la escribana se negó inicialmente a firmar los documentos porque estaban en blanco, por lo que las partes debieron regresar unos días después. Posteriormente, los pagarés fueron cedidos a otra persona que, de acuerdo con la investigación, tendría vínculos con la misma organización.

Esa persona inició una demanda civil en los Tribunales de San Lorenzo para reclamar el pago de la deuda.

Como consecuencia del reclamo judicial, se ordenó un embargo preventivo sobre distintos bienes de Gómez. Entre ellos quedaron alcanzados una propiedad ubicada en el barrio privado Aguadas de Funes, un departamento en Rosario, un vehículo y cuentas bancarias.

Las amenazas que investiga la Justicia

La denuncia también sostiene que los presuntos extorsionadores llegaron a presentarse en el predio de entrenamiento de Sarmiento y en la vivienda de un familiar del futbolista ubicada en Capitán Bermúdez.

En un primer momento circularon versiones que señalaban una supuesta vinculación de los involucrados con Los Monos, una conocida organización criminal de Rosario. Sin embargo, Kurpnik negó que esa versión fuera cierta.

El abogado de Gómez aseguró además que la causa cuenta con elementos probatorios sobre las amenazas y la coerción que habría sufrido el futbolista.

Según su explicación, Gómez habría llegado a la plataforma de apuestas a través de un familiar político que tendría una presunta relación con la organización que está siendo investigada.

Mientras la Justicia avanza sobre la denuncia, el futbolista intenta recuperar su vida personal y profesional. El tratamiento contra la ludopatía y el acompañamiento de su familia forman parte de un proceso que Gómez reconoce como difícil, pero que está decidido a atravesar para volver a empezar.