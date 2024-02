José Michelena: "nunca se me cruzó por la cabeza irme de Cipolletti"

“El equipo ilusiona y bastante, tenemos jugadores 6 o 7 experimentados que saben del torneo y no les gusta perder. Vamos a ir a cada cancha con la intención de salir a ganar” , dijo a LM.

Son 31 los jugadores que Gustavo Noto tiene a disposición y “Miche” se anota como uno de los candidatos a ocupar un lugar en el once. Desde lo personal, busca de alguna manera una revancha sumando más partidos y goles para el cuadro Albinegro. “Con los que llegaron más los chicos jóvenes del club, que puedan aportar, podemos dar pelea . La idea es estar, ponerme lo mejor posible y dejar atrás todo lo malo que fue la última parte del torneo pasado, pero poniéndome bien para arrancar y para aportar al equipo”, afirmó.

Luego de las semanas de descanso, su continuidad tranquiliza a los simpatizantes, que solo disfrutaron 8 partidos del oriundo de Río Chico. En su cabeza, nunca estuvo la idea de marcharse. “En ningún momento lo pensé más allá de que hubo llamadas y opciones para salir al exterior, pero no se me cruzó por la cabeza. Es más, antes de irme (de vacaciones) me comuniqué con los dirigentes y les dije que mi idea era seguir en el club, que quería estar y jugar acá. Se pudo dar”, declaró sin dejar dudas.

El contraste de edades entre los jugadores durante las pretemporadas de Cipolletti es una constante que se repite hace años, y no solo el entrenador lo destaca como positivo, sino también los mismos jugadores. “Tenemos de todo un poco, la verdad que los jóvenes que tenemos aportan, y muchísimo. Los grandes que han venido más los que hemos quedado del torneo pasado, somos jugadores, la mayoría, con jerarquía y con mucho pasar en este torneo, así que bueno, con confianza”, mencionó el "10".

Michelena Cipo 06.jpg Foto: Anahí Cárdena

Las figuras que tiene Cipo entusiasman, más de uno quiere ver cómo resolverá Gustavo Noto el ataque, ya que tiene varios goleadores de renombre como Michelena, Amieva y Sáez. “Nos juntamos, charlamos obviamente, tratamos de acomodarnos y ponernos bien físicamente, de aportar al grupo, al equipo y para lo que el técnico pida. Recién llevamos 2 semanitas y media o tres, estamos conociéndonos”, contó sobre la relación entre goleadores.

A propósito del tridente rompe redes, Michelena reconoció la calidad futbolística de sus nuevos compañeros. “Henry y el Tanque son gente de jerarquía con los que nos hemos enfrentado mucho e ilusiona tener jugadores como ellos porque son ganadores y eso bueno al tenerlos en el equipo”, valoró.

En las demás líneas, también hay jugadores con jerarquía y en medio de una pretemporada exigente, la pelea por el puesto en la titularidad será hasta último momento. “Hace 7 u 8 días que venimos trabajando muy fuerte, la verdad que conforme con el trabajo, hace mucho tiempo que no tenía una pretemporada así. Sé que a la larga, este tipo de pretemporada traen sus frutos”, sostuvo Michelena sobre las prácticas.

Según el diagrama del cuerpo técnico, el Capataz finalizó su tercera semana de preparación y con entrenamientos a doble turno, los cuales continuarán en la cuarta semana. “Estamos a doble turno hace una semana y nos queda una semana más. Si la voz está media decaída es porque estamos fusilados pero estamos acá y en club se está comportando de la mejor manera”, destacó José Antonio.

El "10" se muestra conforme con la institución en esta semana donde conviven todos juntos dentro del club para afrontar los entrenamientos. “Desayunamos, almorzamos y merendemos ahí, pocos clubes de la categoría hacen eso que hacemos. Es una pretemporada básicamente en la ciudad y le estamos sacando el jugo sinceramente”, agregó.

En cuanto a la nueva dirección técnica, la llegada de Gustavo Noto contagió a los jugadores y los exige para dar el máximo en cada uno de ellos. Además de tener un método distinto y más cercano, con mucha charla con cada uno de ellos. “Está perfecto, él desde el primer día está buscando una metodología de trabajo, una idea de juego que en todas las prácticas la venimos a buscar. No hay ni una práctica a la que vengamos a boludear. Todos venimos a buscar algo en particular según lo requiera él para el equipo y tratamos de que salga lo mejor posible”, declaró.

Los días corren y cada vez queda menos para el comienzo de un nuevo Federal A. Luego de los días a doble turno, lo más probable es que Cipo afronte algunos amistosos en los primeros días de marzo, algo que todos esperan con ansias. “Esperando que este año salgan las cosas de la mejor manera desde el principio, por ahí es lo que costó el torneo pasado. Si las cosas salen bien en el principio vamos a dar pelea”, concluyó.