Juan Amieva y la deuda de Cipo: "Reclamé los días de octubre que me corresponden"

Sobre la situación de Juan Martín Amieva mencionó: “El caso de Amieva, reclama parte del mes de noviembre, cuando en noviembre estaba en Costa Brava, por lo que tengo entendido. Lo que a nosotros nos sorprende es que estos jugadores no estaban en el club. No entiendo cuál es el reclamo y por eso se lo llevamos a los abogados para que ellos puedan ver qué podemos hacer”.

Qué dijo Amieva a LM

Por su parte, el delantero aclaró el motivo de su reclamo y dejó ver otras situaciones que vivió junto a sus compañeros durante toda la temporada pasada. “Se dijeron cosas que no son, mi situación no es así. Yo lo llamé para poder arreglar el tema de la deuda. Les dejé dos meses y medio de mi contrato al club. Todo el año la pasamos mal, cobrábamos en cuatro veces y cada 15 o 20 día a veces”, sostuvo.

cipolletti salida amieva.jpg Fotos: Anahí Cárdena

Una vez finalizado el cruce de playoffs en Formosa ante Sol de América, fueron varios los jugadores que terminaron su relación con la institución y comenzaron a emigrar a clubes que disputaron el Regional Amateur.

Amieva, dejó la ciudad y se marchó a General Pico para vestir los colores de Costa Brava. “Cuando rescindí me vine y no me pagaron, vine sin plata. Me pagaron una parte, está todo escrito y firmado por un escribano. El 5 de noviembre me tenían que pagar otra parte y no lo hicieron. Eso es lo de noviembre, que en realidad son días de octubre”, aclaró.

El enfrentamiento ante Sol de América fue el 6 de octubre y el delantero permaneció en la ciudad algunos días más hasta que finalizó el vínculo con la institución. Según el propio jugador, su reclamo es de esos 11 días. “A mí me deben los días de octubre que son los días hasta que yo estuve en el club. Tenía contrato hasta el 31 de diciembre y rescindí el 17 de octubre. Les dejé la mitad de octubre todo noviembre y diciembre, me parecía lo lógico. No quería cobrar sin trabajar, sino cobrar hasta que trabajé”, explicó.

La noticia sobre la inhibición caló hondo en Cipolletti y aún se esperan respuestas de cara al inicio del torneo el próximo sábado en Rincón de los Sauces, ya que Cipolletti busca una solución rápida para contar con sus refuerzos.