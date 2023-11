Juega en las elecciones: Martín Palermo se refirió a la posibilidad de dirigir a Boca

Lejos de lo que muchos pensaron, el ex delantero fue contundente: "El presidente de Platense sabe que quiero dirigir a Boca. Si todo sale como quiero, voy a ser el próximo DT de Boca . Es mi sueño y mi deseo. Con esta gestión han pasado muchos técnicos y no se me dio".

Por otra parte, el Loco grabó un video dándole su bendición a los dirigentes opositores, lo que muchos tomaron como una “utilización política” en contra de su ex compañero Riquelme, con quien tuvo problemas dentro y fuera del campo de juego cuando compartieron equipo.

Sin embargo, Martín también ofreció una fuerte respuesta a esta consulta. "No me utilizaron, el video lo hice, yo accedí a eso. Desde que empecé mi carrera de DT que mi sueño es dirigir Boca. Hoy estoy con esa posibilidad de que Ibarra me haya tenido en consideración para cumplir ese sueño".

El reclamo de Martín Palermo y su relación con Platense

En los últimos años, cuando Boca estuvo sin entrenador, nunca lo buscó a Palermo. Algo que fue señalado por el ídolo: "Han pasado otros presidentes, Angelici, con dos mandatos, tuvo al Vasco Arruabarrena y a Guillermo (Barros Schelotto) y yo nunca estuve en consideración. Con esta gestión actual le ha tocado a (Hugo) Ibarra, a (Sebastián) Battaglia y no me ha tocado a mí”

Ahora, Martín Palermo dejó en claro que es el elegido de Andrés Ibarra y Mauricio Macri, y que se transformará en el próximo entrenador de Boca si ellos ganan las elecciones ante Riquelme. “Si las cosas se dan, voy a tener esa posibilidad de ser el técnico de Boca".

En cuanto a su relación con Platense, el contrato del ex jugador finaliza en diciembre, por lo que su salida no sería conflictiva. "El presidente de Platense sabe que mi sueño es dirigir Boca y que con Boca no puede competir. Sí me tengo que sentir agradecido de que, si las cosas salen como uno cree que pueden suceder, voy a ser el DT de Boca".