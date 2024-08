Juegos Olímpicos: Las Leonas, a semifinales tras una definición infartante

La clasificación a semifinales se definió con penales australianos, donde la arquera Cosentino se reivindicó en una de sus especialidades. Dos atajadas y otros dos remates forzados impidieron los goles de las alemanas.

Con los goles de Jankunas y De Armas, fue 2 a 0 en la definición mano a mano para que Las Leonas clasificaran a la siguiente fase.

El equipo de Fernando Ferrara se las verá el miércoles con el vencedor del duelo entre Países Bajos y Gran Bretaña. En el primer turno de la jornada, China sorprendió por 3-2 a Australia y aguarda por Bélgica o España.

Porque Argentina eliminó a Alemania y avanzó a semifinales de #Paris2024 pic.twitter.com/DQdku4VWJB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 5, 2024

Qué son los penales australianos en el hockey

También denominado "shoot-out" consiste en uno contra uno entre un tirador y arquero. Cinco jugadores de cada equipo participan en esta instancia y el atacante el centro de la línea de 23 metros y el arquero detrás de la línea de gol.

Una vez que el árbitro pita, comienzan a correr los ocho segundos para ejecutarlo y en caso de no hacerlo se cuenta como lanzamiento errado. Todos los jugadores de la planilla pueden participar aunque hayan tenido sanciones temporales (tarjeta verde o amarilla) durante el partido, y aunque no hayan completado su tiempo de suspensión porque el partido terminó. Si un jugador durante el partido tuvo tarjeta roja, no puede participar.

En caso de que la paridad siga luego de la serie de los cinco penales, van a tirar un penal cada uno hasta que haya una diferencia y entonces un ganador, esto se denomina “muerte súbita”.

Para esta oportunidad, las sustituciones no están permitidas, salvo una lesión.

Cabe mencionar que en caso de cometerse una infracción durante el tiempo reglamentario, el penal se ejecuta como lanzamiento, sin traslado de la bocha.

En el partido que Argentina le ganó a Alemania por penales ese factor diferencial ocurrió porque Huse convirtió en el partido en tiro directo, pero falló en la definición de los australianos.