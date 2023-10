Julián Álvarez y el origen de su apodo: la increíble historia detrás de La Araña

Apenas un nene Julián Álvarez comenzó a jugar en el Club Atlético Calchín 1200 x 678.jpg Apenas un nene: Julián Álvarez comenzó a jugar en el Club Atlético Calchín.

Se probó en Boca y cuando tenía 11 años estuvo una semana en el Real Madrid, pero no pudo quedarse en España porque el club español tenía por política no fichar jugadores menores de 13 años. Volvió a su pago a chico y de allí, Álvarez desembarcó en River Plate. Y en el Millonario, bajó las órdenes de Marcelo “el Muñeco” Gallardo ganó todo, descolló.

Hizo su debut para el club de Núñez el 27 de octubre de 2018 -en un partido contra Aldosivi de Mar del Plata-, poco antes de la final de la Copa Libertadores de 2018 disputada ante Boca en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Así consiguió su primer título con el Millonario. Luego sumó la Copa Argentina, la Supercopa Argentina, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones.

Así surgió el apodo de “La Araña” para Julián Álvarez

Goles son amores y Julián Álvarez marcó muchos a lo largo de su carrera. Los hizo en River, en el Manchester City y también en la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022.

Durante los festejos llamó la atención la postura de sus manos imitando el movimiento de Spider-Man para lanzar la telaraña. Sin embargo, más allá de cualquier suposición vinculada al personaje co-creado por Stan Lee y Steve Ditko, el apodo de La Araña de Julián Álvarez nada tiene que ver con el Hombre Araña.

Julián Álvarez explica el origen del apodo La Araña.mp4 Julián Álvarez explica el origen del apodo La Araña Twitter @ManCity

Tal como reveló el propio jugador en un video realizado antes de su presentación en el club inglés, el apodo está ligado a su infancia. “Me dicen ‘La Araña’ desde que tengo 4 ó 5 años. Fue una apodo que surgió mientras estábamos jugando (al fútbol) con mis hermanos y algunos amigos y quedó. Fue de un día para el otro. Desde ahí todos me empezaron a llamar así y fue creciendo con ese apodo. Muy pocas personas me llamaban por mi nombre (de pila) y, entonces, siempre fue muy natural para mí que me digan ‘Araña’”, contó Álvarez.

Consultado sobre la anécdota de lo difícil que era sacarle la pelota, Álvarez optó por el bajo perfil que lo caracteriza. “Recuerdo que jugaba con mis hermanos y con otros chicos más grandes. La pasaba bien porque me divertía. No recuerdo bien qué era lo que hacía, es muy difícil hablar de uno, pero sí me iba bien”, reconoció.

FotoJet (3).jpg Julián Álvarez besa la Copa del Mundo en la inolvidable consagración de la Selección en Qatar 2022.

En el Manchester City ya ganó la Premier League y la Champions League. Es uno de los mimados por Pep Guardiola, pero el romance con el club inglés podría terminarse pronto, si es que prospera el proyecto que tiene el Real Madrid de contratarlo, tal como no pudo hacerlo hace 12 años. Y se habla de cifras varias veces millonarias. Porque en el medio también puede llegar a meterse en Barcelona, tal como lo filtraron medios catalanes en los últimos días.