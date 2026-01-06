La abogada neuquina que además es capitana de Boca en hockey

Hay historias que no se explican solo con resultados. La de Soledad Sacchi , capitana de Boca Hockey, está atravesada por la identidad y el fanatismo por los colores heredados de su papá, “Pinocho”, sumado a un giro inesperado en su carrera deportiva. Una carga emocional gigante, porque no se cumplió un sueño, sino dos: el de padre e hija, cuando ella comenzó a vestir la azul y oro.

“Obviamente lo llevo con mucha alegría y felicidad, porque no te pones todos los días la camiseta de Boca, menos a mi edad, y ser capitana… somos dos capitanas, realmente es un orgullo. Boca arrancó con hockey hace dos años, ya competimos en 2024 y también en 2025” , dijo la jugadora a LMNeuquén.

La neuquina se formó desde muy chica en el Azul del oeste capitalino hasta terminar el secundario. Luego dejó la ciudad para estudiar Derecho en la gran Buenos Aires, donde se recibió y se radicó. “Yo empecé a jugar al hockey en el Neuquén Rugby Club desde muy chiquita, hasta que me fui a Buenos Aires a estudiar. Me recibí y me quedé viviendo, pero ahí es donde me formé” , repasó.

soledad sacchi hockey boca (4)

Aunque nunca se alejó del hockey, durante muchos años lo vivió desde un lugar amateur, participando en torneos con un equipo de amigas. “Una vez que me fui a Buenos Aires seguí jugando, no en un club, pero sí con un grupo de amigas. Formamos un equipo, nos anotamos en torneos que organizan empresas y demás”, sostuvo.

Recién dos décadas después, y de forma inesperada, Soledad tuvo la posibilidad de ingresar a la cancha como jugadora profesional. Boca inauguró la cancha de hockey, abrió una inscripción pública en búsqueda de jugadoras y con ello dio inicio a un proyecto serio, del cual hoy es capitana. “En 2023 se inauguró la cancha. Previo a eso, un tiempo antes, había que llenar un formulario. Se abrió la inscripción al público para todas aquellas jugadoras que quisieran formar parte”, contó.

Sangre azul y oro

La decisión de anotarse no fue casual: el azul y oro son los colores de la familia. “Yo tengo una historia muy ligada a Boca, porque papá era fanático. Fue durante muchísimos años a la Bombonera hasta que se vino a vivir a Neuquén”, mencionó.

Aquello fue el motor principal para completar el formulario y probar suerte. “Y ya que ninguno de sus hijos se había puesto la camiseta de Boca, en ese momento dije: ‘¿qué mejor que darle una alegría y que uno de sus hijos la pueda vestir?’. Entonces, con ese objetivo dije: ‘Bueno, yo mando el formulario’”, contó.

Tiempo después fue citada a las pruebas y comenzó un proceso que la llevó mucho más lejos de lo imaginado. “Mandé el formulario y tiempo después me llegó un email que decía que tenía que presentarme a las pruebas. Fui y empecé a entrenar, seguí y me dijeron: ‘Vení la semana que viene’”, sostuvo.

El camino se confirmó con una llamada clave de parte de la coordinadora general del proyecto xeneize. “Así pasó el tiempo hasta que Vanina Oneto, coordinadora general, me comunicó que había entrado, que estaba dentro de las jugadoras seleccionadas. Cuando hicieron la división de los equipos, me informaron que estaba en el plantel Azul, en el plantel A de Boca”, relató sobre su llegada a la institución.

La convocatoria había sido masiva, y de las pruebas participaron numerosas jugadoras en búsqueda del sueño de ser parte de Boca. “Se probaron muchísimas jugadoras, y ser una de las seleccionadas para jugar en el club fue una alegría tremenda”, aseguró.

A los 38 años, Soledad no solo se puso la camiseta de Boca, sino que también asumió la capitanía del equipo y no tardó en hacer historia. “La verdad que venimos haciendo una campaña increíble: dos años, dos campeonatos, dos ascensos y todavía un invicto”. En 2024 llegó el primer campeonato y ascenso, y en 2025 el segundo campeonato y segundo ascenso, consolidando al proyecto en sus primeros pasos competitivos.

Los logros han llegado con celeridad, lo que denota profesionalismo y calidad en el plantel. Sin embargo, hay algo que todavía no asimilan las jugadoras y que con el tiempo irán dimensionando. “Creo que todas las que formamos parte del primer plantel, con los años nos vamos a dar cuenta de esto: que entramos en la historia. Cuando pasen los años, vamos realmente a tomar dimensión de que fuimos el primer equipo de Boca Hockey”, sostuvo.

soledad sacchi hockey boca (3)

El sueño compartido

La historia de Soledad está inevitablemente ligada a la de su padre, Carlos Umberto “Pinocho” Sacchi, quien le heredó el amor por el Xeneize. “Históricamente sí, fanática por papá obviamente, pero yo soy de mirar los partidos, de ir a la cancha cuando puedo. Así que para mí también era un orgullo y un privilegio poder ponerme la de Boca, que no es algo que pase todos los días”, aseguró.

Pinocho acompañó a la distancia el debut de Soledad. “Papá, por cuestiones de salud, no podía viajar, pero para el primer partido le mandé fotos y estaba súper contento, porque es esto: el haber cumplido el sueño de ‘mi hija juega en Boca’”, afirmó.

Su padre falleció en 2024, pero llegó a festejar el primer logro de Soledad en Boca. “Papá llegó a saber que habíamos logrado el ascenso. Al campeonato no llegó, pero creo que seguramente desde algún lado lo sabe. Sí supo que, en el primer año de Boca, logramos el primer ascenso. 2025 fue el segundo año y logramos el segundo ascenso y el segundo campeonato”, dijo con emoción.

La vuelta olímpica

Como marca la tradición del club, los deportes amateurs campeones ingresan al campo de juego para dar la vuelta olímpica en la Bombonera. Boca Hockey lo hizo en octubre de 2024. “Para cualquier fanático de Boca es un sueño que la voz del estadio diga tu apellido y poder dar la vuelta”, expresó.

La experiencia fue inolvidable, ya que recibieron el aliento y el apoyo de todo el estadio. “Impensado también; iba caminando y decía: ‘No puedo creer que, a la edad que tengo, esté dando la vuelta olímpica, pisando la Bombonera’”.

A días de cumplir y celebrar sus 40 años, lo resume con asombro: “A los 38 años jamás pensé estar jugando al hockey en Boca, en el equipo A, y dando la vuelta en la Bombonera”.

Con los campeonatos obtenidos en 2025, el plantel no tuvo la misma suerte debido a los calendarios del fútbol profesional, pero aún queda la esperanza de volver al templo a celebrar en los primeros partidos de esta temporada. “El año pasado, por cuestiones del cronograma de Boca Fútbol, no pudimos. Veremos en los primeros partidos de este año, a lo mejor tenemos esa posibilidad, pero cuando lo hicimos fue espectacular”, insistió.

soledad sacchi hockey boca (5)

Rutina y exigencia

La vida cotidiana de Soledad va desde las leyes a la cancha, casi sin tiempo para descansar. “Voy cuatro veces por semana al gimnasio, voy a las 7 de la mañana y después me voy a trabajar al estudio. Salgo antes para poder llegar a entrenar, así que a las corridas vuelvo a casa, dejo las cosas, me cambio, agarro el bolso y me voy a Boca”, detalló.

En el club entrenan tres veces por semana y juegan los sábados. Además, ella no deja de lado un día más para disfrutar del deporte con sus amigas. “Todavía lo mantengo, no quiero tampoco soltar eso. Estoy toda la semana corriendo de acá para allá, por gusto, claramente”, contó entre risas.

El proyecto Boca Hockey tiene una exigencia máxima. “Boca arrancó el proyecto con gente de primer nivel. A la cabeza está Vanina Oneto”. A su vez, tiene un cuerpo técnico destacado: “Como entrenadoras tenemos a ex Leonas, campeonas olímpicas y campeonas del mundo, como Jorgelina Rimoldi y Mariela Antoniska. La vara está muy alta y la exigencia es del 100%”, dijo.

Boca está comenzando y creciendo a pasos agigantados en el hockey. Las bases son fuertes y las jugadoras tienen todo para seguir haciendo historia. “La verdad que han puesto todo de primer nivel: desde que entrás al club, desde Griselda, que está en el vestuario, hasta el resto de la gente de la concentración. Es un privilegio, un lujo; nosotros solo nos tenemos que ocupar de entrenar, después tenés todo resuelto. Han armado un grupo de profesionales espectacular”, reconoció.

La conexión con Neuquén

Soledad es de las más chicas de una familia de seis hermanos; son “los neuquinos”, y su infancia está en la provincia. “Nosotros somos seis hermanos; si bien mi familia es de Buenos Aires, los primeros cuatro nacieron allá y los últimos dos somos los neuquinos”, contó.

Con los lazos en Neuquén y una vida entre audiencias, prácticas y partidos, la agenda no deja mucho espacio para viajar a su tierra natal. “Trato siempre de venir, las raíces son las raíces, aunque sea una vez por año vengo. Tengo momentos que vengo más, pero por el torneo que jugamos no tenés fin de semana libre durante el año, se complica. De hecho, vine en diciembre de 2024 y volví recién ahora; todo lo que fue 2025 no pude venir”, remarcó.

“No tenés un fin de semana libre, porque si no tenés un partido del Torneo Metropolitano, tenés fecha libre pero hay que entrenar. Justamente esa es la bajada de línea del cuerpo técnico: hay que entrenar, entrenar y entrenar”, agregó.

Soledad Sacchi no solo lidera un equipo joven y ganador. Representa a una generación que llegó para hacer historia en Boca Hockey, llevando en cada partido una camiseta cargada de sueños propios y heredados.