La AFA confirmó cuándo jugarán Boca y River sus partidos de Copa Argentina

Se dio a conocer el cronograma de partidos de la ronda de 32avos del certamen que reúne a equipos de distintas categorías del fútbol argentino.

La AFA hizo oficial este martes el cronograma de los partidos de 32avos de final de la Copa Argentina , la cual comenzará el domingo 18 de enero con el duelo entre el campeón defensor, Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de Buenos Aires, a las 19, en el estadio La Pedrera de San Luis.

El otro cruce que abrirá la nueva edición del certamen más federal del fútbol argentino tendrá como protagonistas a Lanús y Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero), desde las 21:15, en el estadio Ciudad de Caseros.

Por su parte, River Plate tendrá su estreno el próximo martes 17 de febrero ante Ciudad de Bolívar , con estadio y horario a confirmar. Boca Juniors hará lo propio el martes 24 frente a Gimnasia de Chivilcoy , sin sede definida.

Por su parte, San Lorenzo verá acción el viernes 5 de marzo ante Deportivo Rincón. El viernes 27/3 será el turno de Independiente ante Atenas de Río Cuarto y el sábado 28/3 lo hará Racing, ante San Martín de Formosa. Estos partidos tampoco tienen estadio y horario definido. Cabe aclarar que en caso de que los partidos terminen igualados, de acuerdo al reglamento vigente, el ganador se dirimirá en los penales.

Sebastián Villa, totalmente regalado: "Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo"

Según trascendió en las últimas horas, la negociación entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza por Sebastián Villa quedó prácticamente descartada. Sin embargo, cuando la puerta parecía cerrada, el propio futbolista agitó la escena con declaraciones explosivas. El delantero colombiano tiene el mismo representante que Juanfer Quintero y, pese a que todavía le queda contrato con la lepra mendocina, ya tiene acordado con el presidente, Daniel Vila, que será vendido en este mercado de pases.

“Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo”, lanzó en una entrevista, dejando en claro su deseo de vestir la camiseta de la Banda. Si bien desde River están dispuestos a poner cuatro millones de dólares, el club mendocino pidió 12 millones de la misma moneda por el delantero colombiano.

Según trascendió, la diferencia es considerada insalvable por la dirigencia riverplatense, que habría decidido archivar el tema en este mercado de pases. Villa admitió que su etapa en Boca es pasado y que su relación con Juan Román Riquelme no terminó de la mejor manera, pero remarcó que hoy su prioridad es seguir creciendo futbolística y familiarmente.

El colombiano también habló en su entrevista con PicadoTV, de su motivación deportiva y de la posibilidad de reencontrarse con Juan Fernando Quintero. “ Sería un honor jugar a su lado. Juanfer conoce mi mentalidad y sabe que me gustan los retos”, dijo al tiempo que se mostró confiado en aprovechar una eventual oportunidad en Núñez para relanzar su carrera y volver a la selección de Colombia.

Pese a esas señales públicas, en River la postura es firme y la conducción encabezada por Stefano Di Carlo mantiene una línea de mercado clara, con presupuestos acotados y contratos atados a productividad, y no está dispuesta a salir de esos márgenes, incluso cuando se trata de jugadores que gustan al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo.

En algún momento se especuló con que el flamante presidente del Millo le bajaría el pulgar a Villa por sus problemas extrafutbolísticos. El colombiano fue condenado por violencia de género en la justicia ordinaria cuando jugaba en Boca y no son pocos los hinchas que lo repudian. Sin embargo, en caso de que la operación siga caída, como parece que va a terminar, las razones concretas no están relacionadas a lo humano sino a lo económico. River no está dispuesto a pagar más de cinco o seis millones de euros por el pase.

Si bien es cierto que Villa mostró buen nivel desde su regreso al fútbol argentino y que particularmente contra el equipo de Gallardo se mostró en buena forma, no parece un jugador que amerita pagar tanto dinero.