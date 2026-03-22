La autocrítica del Chacho Coudet tras el triunfo de River en Río Cuarto: "El partido fue malísimo"

El Chacho Coudet analizó con crudeza el triunfo de River ante Estudiantes de Río Cuarto y calificó el duelo como un "partido malísimo" . El DT destacó que las condiciones del terreno, al que describió como "pastoso" y seco, impidieron que su equipo fluyera. Al respecto, el técnico fue tajante sobre el desarrollo del juego: "En conclusión: el partido fue malísimo. Para mí verlo desde afuera fue así".

El estratega reconoció que, aunque prefiere un estilo ofensivo, era fundamental aprender a disputar las segundas pelotas en una cancha despareja. Por ello, consideró que el equipo demostró madurez al aceptar que el encuentro pedía una faceta mucho más pragmática. "Cuando giraba la pelota era todo tedioso, todo muy lento" , admitió.

Uno de los puntos más comentados fue la implementación de una línea de cinco defensores durante el cierre del cotejo en territorio cordobés. El ex Rosario Central explicó que buscó tener un hombre sobrando en la fase defensiva para contrarrestar los lanzamientos largos del rival. A su vez, reconoció ue el mensaje en los últimos minutos fue de resistencia: " Es difícil no meterte atrás cuando el partido se vuelve tan vertical".

"EL PARTIDO FUE MALÍSIMO" El Chacho Coudet analizó la victoria de River ante Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura. #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/IpyVpnsHO2

Sobre las variantes, el orientador mencionó que la salida de Marcos Acuña se debió a una molestia física tras un esfuerzo importante en el lateral. El ingreso de Matías Viña buscó mayor cobertura por afuera para proteger una banda donde el local intentaba lastimar con centros. Ante la consulta por el cambio del Huevo, reveló: "Marcos se acalambró los dos gemelos y pidió el cambio. Si no, quizás no hubiese necesitado poner un central".

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"Acá es salir primero, no se juega por otra cosa"

El técnico también se refirió al presente de Germán Pezzella, quien continúa trabajando en su puesta a punto física para volver al primer equipo: "No soy un entrenador que quiera acelerar plazos. Cuando vuelva tenemos que ver una buena versión". Finalmente, celebró el puntaje ideal en su inicio de ciclo, sumando nueve puntos de nueve posibles desde su llegada al banco. "Ganar te da tranquilidad, es mérito de los jugadores. Acá es salir primero. No se juega por otra cosa. Miramos para arriba".