La baja de peso que sufrirá Boca en el debut del Apertura frente a Riestra

En la semana previa al debut oficial en este 2026, Claudio Úbeda se encuentra con problemas en el armado del equipo.

Luego de pedir el cambio en a los 15 minutos de haber comenzado el amistoso entre Boca Juniors y Olimpia de Paraguay, se confirmó que la lesión sufrida por el delantero Miguel Merentiel lo marginará del debut del Xeneize en el Torneo Apertura 2026.

Según informó el periodista Augusto César en ESPN F90, la molestia muscular que sufrió el delantero uruguayo en el Estadio Único de San Nicolás derivó en una lesión que le impedirá jugar frente a Deportivo Riestra, el próximo domingo 25 de enero a las 18.30 en La Bombonera.

Merentiel pidió la sustitución a los 15 minutos de juego, luego de picar en busca de un balón largo, y prefirió no arriesgar aún más su físico a días del debut oficial en la competencia local. Rápidamente, Claudio Úbeda movió el banco y mandó a la cancha a Lucas Janson, quién sería su sustituto en el ataque del conjunto Xeneize.

image

Para Boca es una situación preocupante porque perderá por este partido a su nueve titular. El Xeneize aún no tiene reemplazante en esa posición para el uruguayo ante la lesión de Cavani y la llegada de Marino Hinestroza que aún no se concreta a días de cerrar el mercado de pases.

Misteriosa frase de Dybala vuelve a encender los rumores en Boca

Una frase le bastó a Paulo Dybala para volver a ponerse en el ojo de la tormenta. Cuando parecía que no había ningún indicio de una pronta llegada a Boca, el delantero de la Roma declaró a la prensa tras su gran actuación del domingo y los rumores volvieron a aparecer. Después de marcar un gol y dar una asistencia en la victoria 2 a 0 sobre el Torino, por la fecha 21 del Calcio, el cordobés soltó: "No sé cuánto tiempo más me quedaré en Italia, pero quiero vivirlo todo al máximo".

Esta declaración no fue tomada como un mensaje por la dirigencia de Boca, pero sí generó ruido en el país donde juega. Es evidente que, tal como pasó con Leandro Paredes, la directiva encabezada por Juan Román Riquelme no tiene intenciones de negociar y espera que el futbolista sea quien motorice su salida. Nadie puede decir con certeza si se refiere a este mercado de pases o al de mitad de año.

image

Es sabido que el contrato de Dybala con el equipo capitalino termina a mitad de año y la renovación es poco probable. En esta temporada estuvo en 20 partidos, 13 de ellos como titular, y marcó 3 goles, además de dar 3 asistencias. De los que arrancó, sólo disputó por completo 5 compromisos y en otros 7 no estuvo disponible debido a dolencias físicas.

Diego Monroig informó en ESPN que "la Roma estaría dispuesta a negociar ahora a Paulo Dybala. En Boca no tienen ninguna novedad, no hubo ningún guiño de parte del jugador. Es todo algo que nació alrededor del club en Italia", confirmó el cronista.

Esto también sale a luz tras las declaraciones de Dybala en las que comentó que no sabe cuánto tiempo se permanecerá en el país del viejo continente. El factor familiar a tener en cuenta es que junto a su esposa, Oriana Sabatini, esperan a su primera hija para marzo de 2026. Para ese momento, la suegra de Dybala, Catherine Fulop, contó en declaraciones al programa de Mario Pergolini que tiene los pasajes reservados hacia Italia.