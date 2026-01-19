Misteriosa frase de Dybala vuelve a encender los rumores en Boca

El delantero fue figura para la Roma el último domingo, pero realizó declaraciones que despiertan ilusión en Argentina.

Una frase le bastó a Paulo Dybala para volver a ponerse en el ojo de la tormenta. Cuando parecía que no había ningún indicio de una pronta llegada a Boca , el delantero de la Roma declaró a la prensa tras su gran actuación del domingo y los rumores volvieron a aparecer.

Después de marcar un gol y dar una asistencia en la victoria 2 a 0 sobre el Torino, por la fecha 21 del Calcio, el cordobés soltó: " No sé cuánto tiempo más me quedaré en Italia , pero quiero vivirlo todo al máximo".

Esta declaración no fue tomada como un mensaje por la dirigencia de Boca, pero sí generó ruido en el país donde juega. Es evidente que, tal como pasó con Leandro Paredes, la directiva encabezada por Juan Román Riquelme no tiene intenciones de negociar y espera que el futbolista sea quien motorice su salida.

Nadie puede decir con certeza si se refiere a este mercado de pases o al de mitad de año.

Es sabido que el contrato de Dybala con el equipo capitalino termina a mitad de año y la renovación es poco probable. En esta temporada estuvo en 20 partidos, 13 de ellos como titular, y marcó 3 goles, además de dar 3 asistencias. De los que arrancó, sólo disputó por completo 5 compromisos y en otros 7 no estuvo disponible debido a dolencias físicas.

Embed LA PRIMERA NO PERO LA SEGUNDA SI: Paulo Dybala recibió dentro del área y marcó el 2-0 de Roma sobre Torino.



Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eGrJIP1f29 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 18, 2026

La versión periodística

Diego Monroig informó en ESPN que "la Roma estaría dispuesta a negociar ahora a Paulo Dybala. En Boca no tienen ninguna novedad, no hubo ningún guiño de parte del jugador. Es todo algo que nació alrededor del club en Italia", confirmó el cronista.

Esto también sale a luz tras las declaraciones de Dybala en las que comentó que no sabe cuánto tiempo se permanecerá en el país del viejo continente.

El factor familiar a tener en cuenta es que junto a su esposa, Oriana Sabatini, esperan a su primera hija para marzo de 2026. Para ese momento, la suegra de Dybala, Catherine Fulop, contó en declaraciones al programa de Mario Pergolini que tiene los pasajes reservados hacia Italia.